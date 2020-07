MADUAR ukončí leto veľkolepým MEGA open air koncertom na amfiteátri v Rimavskej Sobote

"Ide o najväčší koncert v našej histórii a po všetkých stránkach bude mega. Či už z pohľadu scény, ktorá bude ešte väčšia ako minulý rok a doplnená o tretiu veľkoplošnú LED stenu, ako aj z pohľadu programu, ktorý bude trvať 2 hodiny počas ktorých zaznie až 25 našich skladieb a na pódiu sa okrem nás predstaví ďalších 40 učinkujúcich", uviedol Juraj Matyinko z Maduaru.



"Okrem Ivanny Bagovej, víťazky Hlasu Česko Slovenska, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, sme na tento koncert pozvali aj našich dvoch ex-členov z roku 1995, Annu-Katarínu Schatzl a Laca Duloviča, s ktorými si pripomenieme skladby z nášho 2. albumu, ďalej Katku Dvořákovú, ktorá bola dlhé roky našou dvornou štúdiovou vokalistkou a tiež dáme priestor viacerým šikovným osobnostiam z nášho regiónu", doplnil jeho brat Ladislav.

Zdroj: Maduar

Pôjde o spoločné účinkovanie s rimavskosobotskými talentmi, ktoré obohatia koncert o netradičné momenty zaujímavo zakomponované do dramaturgie programu - napr. duet Ivanny Bagovej s operným tenorom Štefanom Hájekom, scénický tanec v podaní Viki Mogéczovej a jej lektorky, lekcia zumby s Ivanom Ligártom, či gitarovo husľový duet Christiana Matyinka (mladšieho syna Juraja Matyinka z Maduaru) a Vratka Mančušku spojený s doprovodom 20 gitaristov zo združenia Gitárossok pod vedením Mariky Pákóovej.



Bratskej dvojici sa konečne splní aj sen koncertovať s plnohodnotnou živou kapelou, v tomto prípade vedenou skvelým košickým klaviristom Lacim Známom. Kapela bude mať neľahkú úlohu zosynchronizovať svoje hranie so špeciálnou videoprojekciou sprevádzajúcou celý koncertný program na 3 veľkoplošných LED stenách. Hudobníci to zobrali ako svoju ďalšiu výzvu, ich príprava a nácviky už prebiehajú v plnom prúde.

Zdroj: Maduar

S ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia je pre fanúšikov kapely pripravený aj live stream, na ktorý si cez Predpredaj.sk môžu kúpiť online vstupenky. Vďaka tomu si budú môcť celý koncert vychutnať na svojich mobiloch, tabletoch či telkách nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj kdekoľvek vo svete.



"Vysielať koncert online je to pre nás úplne nová skúsenosť a máme obrovskú radosť z toho, že sa to podarilo technicky vyriešiť, pretože stále nevieme v akom počte budú môcť prísť ľudia priamo na amfiteáter. Zároveň sa na nás môžu pozrieť aj tí fanúšikovia, ktorí to majú do Rimavskej Soboty ďaleko. V Čechách a na Slovensku má totiž doma až 150 000 ľudí niektorý z našich albumov, ďalších niekoľko tisíc ich je v Maďarsku a Poľsku a veľa fanúšikov máme aj v USA a Kanade, kde sme absolvovali už 2 koncertné šnúry. Sme preto radi, že tento koncert môže byť určený aj pre nich", zhodli sa spoločne obidvaja Matyinkovci.



Nenechajte si ujsť najväčšiu koncertnú party tohto leta plnú najznámejších hitov skupiny Maduar, ktorá vás prenesie do atmosféry 90. rokov. Klasické vstupenky na koncert sú k dispozícii na Predpredaj.sk - zatiaľ v limitovanom počte 1 000 ks. Online vstupenky s možnosťou podporiť kapelu, či dokúpiť si tričko Do It alebo aktuálne 2-CD Hafanana The Best Of s výberom tých najväčších hitov sú taktiež k dispozícii na Predpredaj.sk

Zdroj: Maduar

- reklamná správa -