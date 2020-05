Slováci potrebujú súkromie. Takmer polovica sa cíti frustrovane, keď ho nemá

Súkromie je naše právo

Až 82% Slovákov je presvedčených, že majú právo na súkromie. Nie vždy je však možné mať toľko súkromia, koľko by sme pre našu pohodu potrebovali. Záleží najmä na tom, kde bývame, s kým bývame a aká je naša úloha v domácnosti. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť takú mieru súkromia, ktorú potrebujeme, až 45% z nás sa cíti frustrovane. A tak sa v praxi, na ceste za chvíľkou pokoja, uchyľujeme aj k rôznym výhovorkám. Napríklad, ukázalo sa, že až 35% z nás žijúcich vo viacgeneračných domoch, používa svoju prácu ako výhovorku pre svoje súkromie.

Zdroj: IKEA

Kam utekáme za súkromým

Všetci poznáme. Ten moment, keď chceme mať po náročnom dni chvíľku pre seba ale dom je zrazu plný, hrá rádio, televízia je zapnutá, počítač tiež, do toho od nás stále niekto niečo chce. V istom momente to ale, pre vlastné dobro, vzdáme a utekáme do svojho súkromia. A to aj v malom byte. Podľa globálnej IKEA Správy o živote v domácnosti o svoje súkromie žiadame nielen klasicky, slovom, ale dáme to jasne najavo aj tak, že ideme von, na balkón alebo záhradu, vytvoríme si svoj súkromný priestor, alebo sa uchýlime do digitálneho sveta, a teda sa zameriame na náš telefón. Ako sa ukazuje, je to veľmi užitočné. Správa totižto zistila, že až 79% Slovákov hľadá v domácnosti viac súkromia kvôli zlepšeniu svojich vzťahov.

Zdroj: IKEA

Viac čítame ako cvičíme

Súkromie potrebujeme, ale ako narábame s chvíľami, keď ho máme? Mohlo by sa zdať, že nič nerobením, no nie je tomu celkom tak. Až 65% z nás si myslí, že súkromie je nevyhnutné najmä kvôli osobnému rastu. Správa odhalila, že 49% z nás využíva svoje súkromné chvíľky na relax a dobytie energie a 43% opýtaných hovorí, že súkromie je nevyhnutné v prípade, že sa chceme zabaviť a hrať. Medzi tom aktivity sa dostalo čítanie kníh, užívanie si intímnych chvíľ s partnerom, rozmaznávanie sa ale aj cvičenie.

Zdroj: IKEA

Zdroj: IKEA

Čo je zaujímavé, až 79% Slovákov si myslí, že veľkosť bytu či domu neovplyvňuje možnosti vytvoriť si v domácnosti dostatok súkromia. Takže neostáva nič iné, ako sa poriadne zapozerať na svoj byt či dom, nech už je veľký či malý, a nájsť v ňom potenciál pre svoj súkromný kútik.

- reklamná správa -