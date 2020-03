Hrajte sa, kupujte Karpatské brandy Original a vyhrávajte

Je to úplne jednoduché, stačí kliknúť na stránku www.karpatskebrandy.sk, zahrať si zábavnú hru a súťažíte o digitálne fotoaparáty a exkurziu do sveta brandy v sprievode Master Blendera.

Od 1. marca do 19. apríla vrátane môžete na webe karpatskebrandy.sk súťažiť o digitálne fotoaparáty Fujifilm Instax Mini LiPlay, s ktorými si môžete fotky rovno vytlačiť, a o hlavnú výhru - exkurziu do sveta brandy s odborným sprievodom Master Blendera Karpatského brandy. Stačí si zahrať zábavnú hru, vyplniť registračný formulár a získavate žreb do súťaže. A ak budete súhlasiť s tým, aby vám na mail chodili novinky od Karpatského brandy, získavate ešte žreb navyše. Jednoduché.

Ak však chcete zvýšiť svoje šance, kupujte Karpatské brandy Original. Za registráciu každého pokladničného bloku s položkou Karpatské brandy Original na stránke www.karpatskebrandy.sk získate až 10 žrebov do súťaže, čím svoje šance na výhru radikálne zvýšite.

Zdroj: KBO

Karpatské brandy Original je nápoj pre každú príležitosť. Vyznačuje sa karamelovými tónmi a sviežou vôňou po hrozne, s ľahkým nádychom čokolády a dreva, v ktorom vyzrieva. Výborne si ho vychutnáte samotné, ale napríklad aj v ananásovom kokteile:

KBOriginal BAZA GREP, nový TIP na recept s Karpatským brandy Original.

Do pripraveného pohára s ľadom vlejte 20 ml bazového sirupu, doplňte 100 ml čerstvej šťavy z červeného grapefruitu (alebo použite 100% grepový džús). Vlejte 60 ml Karpatské brandy Original a na záver dochutíte jemných streknutím čerstvej limetovej šťavy.

TIP barmana: Pre tento tip drinku odporúčame nižší, širší elegantný pohár.

Na zdravie!

TRENDY S BRANDY

-reklamná správa-