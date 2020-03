Zrušili alebo presunuli vám podujatie? Všetky užitočné informácie nájdete TU

Na najbližšie dva týždne sú všetky kultúrne, hudobné, či športové podujatia zrušené. Slovensko sa na nejaký čas ponorí do obdobia kultúrneho sucha. Ťažko si predstaviť, aké dopady bude mať vplyv Corona vírusu na organizátorov, hudobníkov, ale aj iných živnostníkov ako zvukárov, technikov... Prečítajte si, čo môžete robiť, ak vám podujatie zrušili alebo presunuli.

Prázdne ulice, práca z domu, zavreté školy a žiadna kultúra. Toto nás čaká na najbližšie, snáď len, dva týždne. Stovky ľudí mali zakúpené vstupenky na podujatia, ktoré sa buď zrušili alebo presunuli. Ak patríte medzi nich, buďte v prvom rade trpezliví, ticketingovky evidujú stovky žiadosti o storná vstupeniek, chvíľu to potrvá.

Prehľadné informácie priniesla ako prvá ticketingová firma Predpredaj.sk. Na ich stránke nájdete rozpísaný postup refundácie aj prehľad zrušených a presunutých podujatí, viaceré už majú aj nový termín, vstupenky tak ostávajú v platnosti.

V týchto chvíľach by sme mali byť trpezliví a empatickí. Pracovníci na infolinkách alebo reklamačných oddeleniach robia čo môžu, všetky požiadavky vybavujú postupne.

Nikto nemohol vedieť, že na jar 2020 k nám dorazí vírus, ktorý na nejaký čas obmedzí kultúru. Naplánované podujatia organizátorom či hudobníkom zhltli značné množstvo peňazí, ktoré im už nikto nevráti.



V lepšom prípade sa podujatia presúvajú na neskorší dátum a vstupenky ostanú v platnosti. Presunúť podujatie je skutočne náročné: nájsť nový termín, miesto, obvolať interpretov a technikov, presunúť všetky kampane, catering... Organizátori vynaložia maximum úsilia na to, aby sa podujatie uskutočnilo a aby ich súčasná situácia nezruinovala. Ak vám nový termín vyhovuje, ponechajte si zakúpené vstupenky, prispejete tak k zlepšeniu celej situácie ohľadom kultúry. Koniec koncov, robia to pre všetkých fanúšikov, milovníkov hudby, športu či divadla a vďaka takejto forme solidarity sa možno kultúra pozviecha rýchlejšie, a tak si v lete všetci vynahradíme to, čo nám vírus vzal.

