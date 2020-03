Legenda 90. rokov vyráža na MADUAR 2020 TOUR. Do koncertov zapojí aj detské talenty

Ako uviedol Juraj Matyinko, zakladajúci člen skupiny: "V roku 2019 sme sa do turné rozhodli zaradiť amfiteáter a 2 športové haly, aby sme si vyskúšali aj veľkú scénu, ktorú sme pripravili spolu s našimi partnermi dB Centrum a Kvant LED. Bola to generálka na tohtoročnú šnúru a sme radi, že dopadla podľa našich očakávaní. Na MADUAR 2020 TOUR tak môžeme našim fanúšikom v 7 slovenských mestách priniesť skvelý audiovizuálny zážitok - 6 krát v športových halách a raz v amfiteátri v Rimavskej Sobote."

Zdroj: Maduar

"Výborne zafungovala aj koncertná spolupráca s víťazkou Hlasu Česko Slovenska Ivannou Bagovou, ktorá sa predstaví v úlohe špeciálneho hosťa aj tento rok, už pod svojím novým umeleckým menom IVANNA. Ďalšim zaujímavým hosťom je klavirista Laci Znám, vďaka ktorému dostanú niektoré naše balady nový šat a úplne ínú atmosféru. No a pomyslenou čerešničkou na torte bude unikátna spolupráca s miestnymi detskými talentmi, ktorú sme si odskúšali minulý rok počas mega koncertu v našom rodnom meste a mimoriadne sa nám osvedčila. Vtedy to bola len spontánna myšlienka, ktorou sme chceli podporiť naše domáce mladé talenty, ale malo to tak dobrý ohlas, že sme si povedali, že to v tomto roku vyskúšame v každom jednom meste, do ktorého zavítame. Vo februári sme preto oslovili viaceré umelecké školy či súkromné súbory v Rožňave a Zvolene, kde nás v máji čakajú prvé 2 koncerty, a sme radi, že prejavili záujem o spoluprácu. Už teraz môžem prezradiť, že sa v našom programe predstavia tanečné súbory, spevácke zbory, gitarový či sláčikový orchester a tiež aj mladé sólové speváčky. Návštevníci koncertu sa teda naozaj majú na čo tešiť," doplnil Jurajov starší brat Ladislav Matyinko.

Zdroj: Maduar

Zdroj: Maduar

Pre Juraja má toto turné aj další nový rozmer: "Počas celého turné nás prvýkrát budú sprevádzať aj moji dvaja synovia. S mladším Christianom si zahráme spoločne na pódiu, keďže sa už niekoľko rokov venuje hre na gitaru, a ide mu to fakt skvele. No a starší Nicholas sa na posledných 2 koncertoch minulého turné osvedčil ako výborný produkčný, takže sa bude o nás starať v zákulisí a pred i počas koncertu zabezpečovať všetko potrebné."

Členovia Maduaru sa po skúsenostiach z predchádzajúcej koncertnej šnúry rozhodli vyjsť fanúšikom v ústrety ešte v jednej veci. "Ukázalo sa, že generácia, ktorá na našej hudbe vyrastala, chodí na naše koncerty už aj so svojimi deťmi, čo je absolútne úžasné. Preto sme sa rozhodli, že sa im tento rok odvďačíme tým, že všetky deti do 15 rokov budú mať vstup zdarma," vysvetlil Ladislav.

A tak neváhajte, zoberte svoje deti, svojich partnerov či partnerky alebo rovno celú partiu a dobehnite na niektorý z koncertov. Užijete si jedinečnú atmosféru 90. rokov a naživo si s Maduarom zaspomínate na overené hity, ktoré valcovali hitparády televíznych a rádiových staníc v celom Česko Slovensku. Termíny prvých 3 koncertov sú už vytýčené, ďalšie 4 sa pripravujú na október 2020.

POZOR SÚŤAŽ !!!

Kúpte si vstupenky v predpredaji a môžete sa zapojiť do Súťaže o Relaxačný víkend pre dvoch - pri každom koncerte je možné vyhrať jeden pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice.

Viac informácií nájdete na Predpredaj.sk, u miestnych predajcov alebo na www.maduar.com

Zdroj: Maduar

MADUAR 2020 TOUR

22.05. Rožňava - Športová hala (kúpiť vstupenky)

23.05. Zvolen - Rates Aréna (kúpiť vstupenky)

05.09. Rimavská Sobota - Amfiteáter (kúpiť vstupenky)



Pripravuje sa

16.10. Dubnica - Mestská športová hala

17.10. Topoľčany - Mestská športová hala

23.10. Veľký Krtíš - Športová hala

24.10. Nové Zámky - Športová hala Milénium

------------------------

MADUAR

Jedna z najúspešnejších kapiel 90. rokov, ktorá vydala 8 albumov a od roku 1994 vyprodukovala 11 #1 hitov. Získala ocenenie Skupina roka podľa ZAI, 2 Platinové a 3 Zlaté platne za predaj, titul Strieborný Slávik a ocenenia za Skladbu roka, Videoklip roka, či Album roka. Dva albumy vydala aj v susednom Maďarsku a singel Hafanana 2006 sa objavil v 94 krajinách sveta.

Pri príležitosti 25. výročia od vydania prvého albumu pripravila v roku 2019 veľké koncertné turné a vydala špeciálne 2-CD s kompiláciou najväčších hitov doplnenou o 8 nových skladieb.

Zdroj: Maduar

