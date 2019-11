Toto treba vyskúšať predtým, ako siahnete po liekoch na spánok

Zdroj: iStock photo

Keďže prespíme až tretinu nášho života, malo by to stáť za to! Kvalitný spánok je nevyhnutný pre naše fyzické i duševné zdravie a ovplyvňuje ho niekoľko faktorov. Dajme si záležať na tom, aby sme sa i napriek vysokému pracovnému nasadeniu a rýchlemu životnému tempu čo najčastejšie vyspali „do ružova“.