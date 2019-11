Nemáte chuť na sex? Na vine môžu byť vyprážané či presolené jedlá

Odpoveď znie áno. A pravdepodobne ich konzumujete častejšie, než by ste mali. Ktoré pokrmy sú hlavným sabotérom vášho sexuálneho života?

Tieto jedlá vás okradnú o sex

vyprážané jedlá sója sladkosti alkohol výdatné solené jedlá

Vyprážané jedlá

Kým omega-3 mastné kyseliny môžu byť zdraviu a sexuálnym funkciám nápomocné, tuky z vyprážania pôsobia presne naopak. Môžu totiž dramaticky znížiť libido - tak u mužov ako aj u žien. Pôsobia na zníženie hladiny testosterónu v krvi, a ten ovplyvňuje libido u oboch pohlaví. Na hranolky, chipsy alebo rezne pri romantickej večeri - po ktorej niečo očakávate - radšej zabudnite.

Sója

Vyššia konzumácia sójových produktov môže negatívne pôsobiť na mužské libido. Výskum ukázal, že príliš veľa sójových výrobkov v strave môže spôsobiť zníženie hladiny testosterónu a dokonca aj počet spermií. Ak sa usilujete o potomka, so sójovými potravinami to nepreháňajte a doprajte si radšej iné prospešné jedlá s vitamínmi a minerálmi na podporu plodnosti. Niektoré dokonca priaznivo vplývajú na zvýšenie počtu spermií (napríklad kotvičník).

Zaujímavosťou o sóji je, že ju v Japonsku niektoré ženy používajú ako pomôcku, aby v mužoch zabili túžbu. Niečo na tom naozaj bude, nemyslíte?

Sladkosti a jedlá s vysokým obsahom cukrov

Cukor obsiahnutý vo väčšom množstve v mnohých potravinách môže spôsobiť hneď niekoľko problémov naraz. Medzi ne patrí vyššia produkcia inzulínu, riziko rozvoja obezity aj znížená imunita. Zvýšená produkcia inzulínu má priamy súvis so zlou produkciou testosterónu, sladké jedlá navyše spôsobujú nafúknutie a aj únavu. A tá sa s posteľnými radovánkami vylučuje.

Alkohol

Poznáte spojenie “pohárik na odvahu”? Kým ostane pri jednom poháriku, nemusí sa stať nič dramatické a skutočne dopomôže k lepšiemu uvoľneniu. Keď sa však s alkoholom preháňa alebo sa jeho vplyvu dlhodobo vystavujeme, môže to spôsobiť vážne problémy v spálni. Muži môžu mať napríklad veľký problém s kvalitnou erekciou.

Solené pokrmy

Bohato soliť svoje pokrmy sa nemusí vyplácať, najmä ak sa snažíte o pestrý sexuálny život. Väčšie množstvá soli môžu totiť spôsobiť zvýšenie krvného tlaku a problém je na svete.

Množstvo tiež zaváži

Aj to najzdravšie sústo na svete bude pôsobiť vo váš neprospech, ak to s jeho množstvom preženiete. Sex s plným bruchom totiž nie je nič, čo by bolo pre kohokoľvek lákavé. Nezabudnite preto, že platí staré známe klišé “všetko s mierou”.

