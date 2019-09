Nová aplikácia zo Slovenska, ktorá odmeňuje za pohyb: Získajte cez iWatt energiu na rozdávanie

Slovenský start-up iWatt spustil v septembri mobilnú aplikáciu s rovnakým názvom. Pomocou nej chce odmeňovať aktívnych ľudí za ich každodenný pohyb.

Hlavnou myšlienkou partie ľudí, ktorá tento start-up pripravila, je pomôcť športovým klubom na Slovensku získať finančné prostriedky a zároveň odmeniť svojich používateľov za každý aktívny pohyb. Každý z nás predsa denne urobí niekoľko tisíc krokov cestou do práce, školy, obchodu alebo na prechádzke so svojím domácim miláčikom. Niektorí dokonca pravidelne aktívne bicyklujeme, beháme, chodíme na futbal, tenis alebo milujeme horské túry. A keďže chceme byť na seba pyšní, zaznamenávame si tento pohyb do smartfónov, hodiniek a náramkov. Dobrý pocit z toho, že denne spravíme 10 000 krokov alebo za tréning spálime 300 kalórií, je predsa super. A čo keby sme získali ešte viac? Práve viac energie na rozdávanie prináša iWatt.

Vymeňte svoje aktivity za iWatty a pomáhajte rozvíjať šport

Chôdza, šprint, džoging, bicykel, korčule, kolobežka. Takmer každý pohyb viete merať a v aplikácii iWatt si ho vymeniť za tzv. iWatty. Tie môžete darovať slovenským športovým klubom, ktoré vďaka vám môžu získať financie na svoje fungovanie.

Hlavne menšie športové kluby často zháňajú financie, kde sa dá. Veľakrát si dokážu prilepšiť len vďaka menším partnerom. Aplikácia iWatt dáva možnosť rozhodnúť o tom, ktorý športový klub získa financie od partnerov aplikácie práve vďaka jej používateľom. Vďaka svojej energii na rozdávanie viete aj vy pomôcť svojim obľúbeným športovým klubom, aby sa umiestnili na víťazných priečkach a získali financie na čokoľvek, čo im pomôže – od nákupu nových dresov po rekonštrukciu ihriska.

Kto maká, ten si zaslúži odmenu

Chcete iWatty minúť na seba? Aj to je cesta. Veď obdariť samého seba je najlepšia motivácia. Nazbierané iWatty môžete využiť priamo v aplikácii, kde za ne získate zľavy na bikesharing či predplatné na športové aplikácie (Strava, Runkeeper).

Podpor s iWattom dobrú vec a získaj odmenu

Keďže hneď od začiatku má iWatt energie na rozdávanie, chce podporovať šport a šport je umenie, je partnerom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (6. 10. 2019) a Bielej noci v Košiciach (4. – 6. 10. 2019). Obe podujatia totiž vytvárajú neskutočne veľa pozitívnej energie a spájajú ľudí so spoločným cieľom, presne ako iWatt.

Ak si pôjdete zabehnúť maratón, štafetu, minimaratón alebo sa len poprechádzať a pozrieť si umelecké diela Bielej noci, nezabudnite si svoju energiu vymeniť v iWatt appke. Aby ste energiu, ktorú načerpáte, mohli ďalej rozdávať!

Zaregistrujte sa do aplikácie iWatt s promokódom a iWatt za vás podporí charitatívne aktivity Medzinárodného maratónu mieru. Viac na iwatt.sk/bez-so-srdcom

Pre viac informácií sledujte facebookovú stránku Medzinárodného maratónu mieru a Bielej noci. Na MMM môžete dokonca osobne stretnúť členov start-upu v špeciálnom stánku.

Stiahnite si iWatt zadarmo z App Store alebo z Google Play a začnite šíriť dobrú energiu do sveta ešte dnes. Viac o aplikácii sa dozviete na stránke iwatt.sk.

-reklamná správa.-