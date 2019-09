Prvý kontakt s obeťou obchodovania s ľuďmi je ten najdôležitejší

Ponúkol jej prácu chyžnej v hoteli vo Švajčiarsku s tým, že dopravu aj všetky povolenia zabezpečí. Keď docestovala, kamarát jej známeho ju zobral na večeru a správal sa k nej priateľsky, zobral si od nej doklady, aby jej povybavoval, čo treba. Potom ju odviezol do klubu, kde jej oznámil, že jej známy mu ju predal a že mu bude musieť tie peniaze zarobiť naspäť.

Toto je len jeden z mnohých príbehov obetí obchodovania s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnosnejších trestných činov na celom svete. Deje sa aj na Slovensku a obeťami obchodovania s ľuďmi sú tiež Slováci. Na to, aby aj polícia SR dokázala efektívne bojovať proti tomuto trestnému činu, na Strednej odbornej škole PZ Bratislava odborne vyškolili 300 policajtov.

„Je veľmi pravdepodobné, že obeť takéhoto trestného činu nemusí byť rozpoznateľná na prvý pohľad. Preto je mimoriadne dôležité, aby príslušníci Policajného zboru disponovali dostatočnými informáciami a vedeli čo najskoršie identifikovať potenciálnu obeť. Jasná a presná identifikácia faktov priamo v teréne je základným pravidlom,“ hovorí ministerka vnútra SR Denisa Saková. A podčiarkuje: „Budovaním a posilňovaním odborných kapacít v radoch príslušníkov Policajného zboru sa zvyšuje úroveň poskytovanej pomoci aj v takýchto situáciách, kedy je ľudská dôstojnosť obetí maximálne potláčaná. Nechceme dať páchateľom žiadnu šancu ani náskok, preto realizujeme tento vzdelávací projekt. Maximálna odborná pripravenosť policajtov je pre nás dôležitá.“

Príbeh našej obete obchodovania s ľuďmi po mnohých nevýslovných fyzických aj psychických útrapách nakoniec skončil útekom. Po nejakej dobe si ju odkúpili opäť iní ľudia, odviezli ju do zamknutého bytu a nútili ju k prostitúcii. Keď zistila, že zostala tehotná, myslela si, že sa to skončí, ale naďalej to pokračovalo. Nakoniec sa zblížila s jedným „zákazníkom“, ktorý jej pomohol ujsť. Tento aj iné rovnako desivé príbehy sú opísané vo filme 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi.

Predstavte si, že vás osloví osoba, ktorá tvrdí, že sa stala obeťou obchodníkov s ľuďmi. Čo urobíte? Ako zareagujete? Viete vyhodnotiť situáciu a dokážete psychicky a fyzicky raneného človeka odporučiť na správne miesta? Aj na tieto otázky odpovedá vzdelávací projekt pre policajtov, ktorý v spolupráci s odborom prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR úspešne implementuje Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (SOŠ PZ BA). Získala naň podporu z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.

Zdroj: Stredná odborná škola PZ Bratislava

Jednou z možností adekvátnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, prostredníctvom ktorého sa poskytuje priama pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Taktiež môžu obete navštíviť ktorúkoľvek Informačnú kanceláriu pre obete (kontaktný bod) v každom krajskom meste na Slovensku, kde im budú poskytnuté základné informácie a sprostredkovaná pomoc – psychologická a sociálna či právne usmernenie a podpora. Pre zvýšenie prevencie v oblasti obchodovania s ľuďmi sú pravidelne plánované výjazdy zamestnancov kontaktných bodov na besedy v rôznych kútoch Slovenska.

„V rámci vzdelávacieho projektu Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava sa konajú viaceré vzdelávacie aktivity, napríklad v októbri 2018 bol v Piešťanoch usporiadaný seminár. Rovnako na pôde školy v prvej polovici tohto roka prebiehali prednášky, na ktorých sme vyškolili pre prax 300 policajtov. Medzi lektormi bol napríklad riaditeľ OPK, či zástupcovia Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR alebo Slovenskej katolíckej charity. Zároveň v dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa koná v Bratislave Medzinárodné odborné sympózium s názvom „Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi,“ dodáva Tibor Kovács, projektový manažér zo SOŠ PZ BA.

Zdroj: Stredná odborná škola PZ Bratislava

- reklamná správa