Slobodne o (ne)slobode. Divadelná Nitra prinesie silné divadlo aj bohatý sprievodný program

Potreba ochrany prírody, dôležitosť slobody slova, naliehavosť tolerancie a ochoty pomôcť. To všetko sú témy, ktoré dnes vyplývajú zo spoločenského diania a verejnej debaty a ktoré sa budú zrkadliť v diskusiách, workshopoch, happeningoch, koncertoch, detskom programe a ďalších akciách počas Divadelnej Nitry.

„Naše úvahy sa budú týkať slobody občianskej, umeleckej, politickej, slobody zvierat i slobody prírody. Skrátka, slobodnej spoločnosti. Slobodného sveta. Divadelní tvorcovia, osobnosti kultúrneho i spoločenského života, návštevníci festivalu, partnerské organizácie aj spoluorganizátori, deti aj dospelí – všetci budú mať možnosť verejne a vzájomne komunikovať svoju predstavu slobody,“ hovorí riaditeľka festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová. Centrom sprievodného programu bude námestie pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre a Festivalový stan. Vítaní sú festivaloví návštevníci, obyvatelia mesta aj turisti. Jednoducho, všetci.

V hlavnej úlohe deti

Sprievodný program v piatok 27. septembra odštartujú divadelné predstavenia pre deti a akcie zo sekcie Festival deťom. Predstavenia pre najmenších (Bubácka rozprávka, Sofia z predmestia a iné) sa budú konať každý deň, no pripravené budú aj ďalšie aktivity, ako napríklad čítanie literatúry, koncert Dana Heribana – Čosi úsmevné spojený s autogramiádou, filmové projekcie v priestore Festivalové kinečko, tvorivé dielne, zábavný workshop stavania objektov RÚRYing, bubnovačka s Thierrym Ebamom, Balónový sprievod alebo Detský letecký deň, počas ktorého sa budú skladať a vypúšťať symbolické lietadielka slobody. Všetky aktivity nájdu návštevníci v sekcii Festival deťom .

Diskutuj a inšpiruj seba aj iných

V prvý deň festivalu podvečer sa odohrá otvárací koncert festivalu Agi Hlavenkovej & band spojený s odhalením Steny slobody, na ktorú môžu okoloidúci napísať alebo nakresliť svoju predstavu slobody. Festivalová pôda je ideálnym priestorom na otvorenú debatu, a tá sa v rámci projektu Agora Nitra bude sústreďovať v prvom rade vo Verejnej obývačke, postavenej vo Festivalom stane na Svätoplukovom námestí. V sobotu sa bude diskutovať na tému (ne)sloboda pri záchrane planéty Zem s vedcom Mikulášom Hubom a Danielom Kopeckým z nadácie Partnerství. V nedeľu to bude formát „Stretnú sa kresťan, moslim a žid". Mário Nicolini si do debaty o (ne)slobode viery a vierovyznania pozval katolíckeho kňaza Felixa Máriu OFM, evanjelického kňaza Ondreja Prostredníka, moslimského imáma Mohamada Hasnu a židovského filozofa Egona Gála. Na záver víkendu sa v Starom divadle odohrá aj veľká verejná debata Café Európa s názvom Podoby slobody.

Z každého rožka troška

Zaži, zapoj sa, vzdelaj sa vyzýva sekcia, v ktorej návštevníci nájdu rôzne workshopy a interaktívne aktivity. Projekt Darujem ti tulipán spojí prostredníctvom výtvarného a hudobného workshopu zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a vidiace deti. Ako vyzerá ráno nevidiaceho, si môžu vidiaci záujemcovia vyskúšať v interaktívnom objekte empathy BLACK BOX. Programová sekcia Zaži, zapoj sa, vzdelaj sa ponúkne aj zážitkový workshop Tak toto neprejde, komunitné projekty v spolupráci s Hide parkom Nitra spojené s výmenou oblečenia swap, Cyklojazdu, podujatia na Kupeckej či Živú knižnicu. V nedeľu sa verejnosti na námestí predstavia rôzne organizácie a neskôr sa tam uskutoční komentovaná prehliadka po zabudnutých dielach umenia a architektúry v Nitre v rámci projektu Aj toto je umenie.

Svetlo na výtvarné umenie

Sobota od podvečera až do polnoci bude patriť obľúbenej Nitrianskej bielej noci, ktorá záujemcov prevedie výstavami a výstavnými priestormi v kultúrnych inštitúciách mesta – Nitrianskej galérii, Ponitrianskom múzeu a Synagóge. Otvorí a zatvorí ju koncert na námestí. Ako súčasť tohto podujatia sa bude konať výklad kurátora Omara Mirzu k medzinárodnej výstave Podoby slobody / Faces of Freedom, balónový sprievod a predstavenia v rámci Mladého divadla v Synagóge.

Sekcia Koncerty, divadlo sa postará o hudobné spestrenie. Okrem spomínaného otváracieho koncertu čakajú návštevníkov koncerty Kiero Grande, Basostroja a Mariána Slávku a DJ set od Galaxia soul. Okrem toho sa každý deň odohrajú divadelné predstavenia mimo hlavného programu. V piatok to bude dielo Život je life autorskej trojice Piesyk, Golian, Feldbauer. Sobotný program prinesie inscenáciu Nebezpečná hra čiapočky s vlkom (Teáter Komika pri OZ AeRTé – Mestské divadlo Levice) a hru Za veľkým zošitom (DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre). V nedeľu sa predstaví súbor JEDNOSMERKA pri ZUŠ Rosinského v Nitre s titulom To, čo sme chceli (dokázali) povedať a Divadlo NoMantinels s inscenáciou Príbeh geja, príbeh lesby. V pondelok uvedie festival tri inscenácie sprievodného programu – Trója (Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre), @hilma. (Roman Poliak, Monika Štolcová) a Kúpalisko (Šimon Spišák). Utorkový deň predvedú Gianna Grünig a Roberta Legros Štěpánková tanečný duet From Behind Horizons, Indigo.

Všetky informácie o prichádzajúcom 28. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa bude konať od 27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, budú dostupné na vynovenom webe www.nitrafest.sk. Spolu s novou stránkou Divadelná Nitra spustila od 1. 8. 2019 v sieti Predpredaj.sk aj predpredaj vstupeniek.

