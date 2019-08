Nech to stojí (za to)! 6 najlepších zlepšovákov mužskej potencie

Príležitostne to v posteli nefunguje tak, ako by malo. Hľadáte aj vy dostupné lieky na potenciu v lekárni?

Prirodzenými metódami môžete zlepšiť potenciu, aj svoj výkon v posteli a ovplyvniť tak svoj stav. V nasledujúcich 6 krokoch vysvetlíme, čo je k tomu potrebné.

Prečo vznikajú problémy s potenciou?

Sexuológ MUDr. Václav Urbánek: “Pri vzniku výrazných porúch stoporenia penisu (odborne povedané pri vzniku erektilnej dysfunkcie) sa môže uplatňovať celý rad rozmanitých príčin, ktoré sa v mnohých prípadoch rôzne kombinujú.” Ide o príčiny:

psychologické (partnerské konflikty, nedostatok sebadôvery, stres, depresia, úzkosť),

(partnerské konflikty, nedostatok sebadôvery, stres, depresia, úzkosť), organické (cievne, poruchy nervovej sústavy, ochorenia pohlavných orgánov, úrazy, zvýšený krvný tlak, cukrovka, ďalšie ochorenia, užívanie liekov, alkohol, cigarety).

Tieto zlepšováky vám pomôžu s riešením problému

#1 Komunikácia

Ak problém s potenciou spôsobujú časté konflikty s partnerkou, je načase vyložiť karty na stôl a začať medzi sebou komunikovať. Aj nevyslovené výčitky a nedoriešené záležitosti vás môžu oberať o potenciu. Pripravte sa na úprimný rozhovor a príďte na koreň konfliktov. Zabijete tým dve muchy jednou ranou: vypäté situácie vymiznú a do spálne sa vráti akcia.

#2 Stopka cigaretám

Jednou z príčin, ktorá vás môže oberať o pevnú erekciu, je fajčenie. Môže mať negatívny vplyv na sexualitu človeka na každej úrovni. Okrem toho, neprospieva ani celkovému zdraviu. Usádzanie dechtu v cievach sa môže postarať o to, že sa krv nedostane tam, kde by sa mala. Penis vás môže zradiť vo chvíľach, kedy sa to fakt nehodí.

#3 Sex, sex, sex

Mnoho mužov zaznamenáva kombináciu problémov spojenú s predčasnou ejakuláciou. Práve kvôli tomuto problému nastávajú problémy s potenciou, keďže páni sa sexu vyhýbajú, aby sa potiaže neopakovali.

Sexuológ radí: Sexujte niekoľkokrát týždenne. Zaistením dostatočnej pravidelnosti pohlavných stykov odstránite časový výpadok, ktorý stojí pri ďalšom styku pri urýchlení ejakulácie. Nejedná sa o poruchu, ale fyziologickú zákonitosť. Pre tento druh ťažkostí existujú na trhu aj prírodné doplnky výživy na oddialenie ejakulácie.

#4 Čas na relaxáciu

Na odstránenie stresu budete potrebovať efektívne rozvrhnutie času - toho, ktorý venujete práci a toho, ktorý venujete rodine, záujmom, oddychu. Znie to jednoducho, väčšina ľudí sa však neoddeľuje prácu od voľného času. Pracovným povinnostiam sa venujú prostredníctvom mobilu alebo notebooku aj v čase, ktorý by mal byť vyhradený voľnočasovým aktivitám.

#5 Zdravie - vaša priorita

Zanedbávaným preventívnym prehliadkam povedzte zbohom. Ťažkosti s potenciou môžu prameniť aj z ďalších zdravotných problémov, o ktorých možno ani netušíte. O svojej potencii otvorene informujte lekára, ten bude vedieť, na ktoré vyšetrenia organizmu sa zamerať. Nevynechajte ani informáciu o liekoch, ktoré užívate. Aj tie môžu stáť za tým, že “nestojí”.

#6 Sebadôvera do vrecka

Lepšie sebavedomie a dôveru v samého seba môžete nadobudnúť prostredníctvom cvičenia. Podporuje celkové zdravie, pozitívne pôsobí na výdrž, pomôže vám vyzerať atraktívnejšie a podporuje tvorbu testosterónu. Tento dôležitý hormón je zodpovedný za rozvoj svalovej hmoty, energie, sily, zvýšenie libida. Pravidelná fyzická aktivita môže dokonca zlepšiť náladu a podporiť lepší spánok.

Cvičenie môže dokonca pomôcť znížiť príznaky erektilnej dysfunkcie.

Tip: Na normálnu tvorbu testosterónu pozitívne vplýva aj kotvičník zemný. Toto prírodné afrodiziakum podporuje sexuálnu túžbu a celkový výkon. Nájdete ho vo forme tabletiek na podporu erekcie alebo v rôznych povzbudzujúcich čajoch.

