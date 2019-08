Do Bratislavy mieri nemecká House & Melodic Techno DJka Magdalena z Diynamicu

Svoj sound, ktorý pravidelne predvádza na najväčších svetových fórach ako Tomorrowland Festival, Sound of Tulum, Ibiza či Diynamic Outdoor a mnohých ďalších, si teraz budete môcť užiť aj v domácom prostredí, a to v novootvorených priestoroch Edison Parku so špičkovým ozvučením a profesionálnym servisom. Spolu s Magdalenou sa 28.8. predstavia aj Art Inside, Bizzare, Emtydee a DJka SJ Yellow.

Magdalena začala vnímať elektronickú hudbu už vo svojich 15-tich rokoch, kedy ju jej starší brat vzal po prvýkrát na klubovú akciu. Ako dieťa bola ovplyvnená najmä Juhoslovanským folklórom no neskôr ako tínedžerka žijúca v Hamburgu objavovala najmä elektronickú hudbu. Postupom času bol Hamburg viac a viac známy rozkvetom melodického Housu a Techna. Práve v tomto období a v tejto atmosfére založil Solomun a Adriano Trolio label Diynamic Music, v ktorom hrala Magdalena od začiatku dôležitú rolu. Spoločne si splnili sen a otvorili si vlastný klub EGO v ktorom mala Magdalena na starosť manažment, booking interpretov a neskôr sa stala aj rezidentnou DJkou. V tomto procese sa naučila všetko o tom ako má vyzerať kvalitný event a techniky mixovania sa učila sa od svetovej elity. EGO mal obrovský úspech no v roku 2014 ho z dôvodu čoraz väčšej expanzie Diynamicu a záväzkov k labelu museli nadobro zatvoriť.

V nasledujúcom roku sa dopyt po jej hraní zvyšoval od vystúpenia k vystúpeniu počnúc hraniami v najznámejších kluboch po celom svete pod hlavičkou Diynamicu a jej dobrej priateľky Anji Schnieder (Mobilee), ktorá ju postrčila do toho aby sa DJ-ingu venovala naplno.

Ďalšou výzvou v jej kariére bola produkcia. V roku 2016 vydala svoj prvý track ‘Should I Stay’ na kompilácii 10 Years Diynamic Anniversary a v roku 2017 vydala svoje prvé EP ‘Morphosfalter’ na Leen Music. Postupom času vydala niekoľko remixov, z ktorých môžeme za najznámejší považovať Mobyho ‘Why Does My Heart Feel So Bad‘. Jej prvé Ep ‘Elementum’ na Diynamicu vyšlo v roku 2018. Najznámejší track z tohto EP ‘Mountains of Es Cubells’ za zapísal medzi poslucháčmi po odvysielaní jej show na Ibiza Sonica a Magdalena bola pripravená na svoju prvú rezidenčnú noc “SHADOWS” v Blue Marlin Ibiza, kde sa po jej boku predstavili mená ako Solomun, Anja Schnieder, Eagles & Butterflies, La Fleur, Oliver Huntemann, Rodriguez Jr. a mnoho mnoho ďalších.

V roku 2019 Magdalena expanduje so svojim konceptom party “SHADOWS” aj do iných krajín, počnúc Tulumom v Mexiku a ďalšími krajinami v Európe.

V apríli roku 2018 táto dídžejka vypredala party DARK ROOM v Martine a tým pádom sa 28. augusta predstaví na Slovensku už po druhýkrát.

Aktuálne info môžete sledovať vo facebookovej udalosti a lístky si môžete zakúpiť v sieti predpredaj.sk.

