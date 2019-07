Nový klip raperov je plný hviezd: Pauhofová ako moderátorka a Jakab ako režisér

Vo funky pecke Majitelia hry si s Vecom a Tonom S. zaspievala talentovaná herečka a speváčka Alena Pajtinková so svojou kapelou Queer Jane. Aj keď sa spomínaní umelci väčšinou na precízne vyskladanom albume venujú vážnejším témam a detektoskopii našej spoločnosti, ‘Majtielia hry’ sú príjemným odľahčením, ku ktorému patrí aj potrebná dávka nadsázky.

Na režírovanie oslovili šikovného Juraja Bartoša, s ktorým majú za sebou dobový klip venovaný novembru ’89 s názvom ‘Tváre slobody’, čiže išli na istotu. Výsledok naozaj stojí za to a vzniklo dielo, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Za kamerou stál skúsený Majo Žilinčan a o vybláznený 70’s styling sa postarala už hviezda vo svojom obore, Zuzana Laučíková. V klipe môžete vidieť tanečníkov Street Dance Academy, ktorí pod dohľadom Laciho Strikea zo seba dali to najlepšie, v konečnom dôsledku ako vždy! Obrie logo Ultrazvuk zasa zmajstroval Kubo Reken, no a tento profesionálny team dala dokopy ostrieľaná produkčná Tina Bineva.

V celom diele ako takom nehľadajte nejaké špeciálne odkazy, je to len čistá zábava, aj keď predsa si to niektorí pamätníci spoja s legendárnou americkou show, hudobno-tanečným programom Soul Train, ten tvorcov samozrejme inšpiroval. Keďže všetci zúčastnení na placi sú dobrí kamaráti, je to cítiť z celkovej uvoľnenej atmosféry klipu a práve to mu dodáva potrebnú energiu.



Ako lahôdku treba dodať, že okrem vyššie uvedených sa naprieč klipom zjavuje celá plejáda slovenských hercov a tak môžete vidieť Táňu Pauhofovú v úlohe moderátorky, Anku Šiškovú ako upratovačku, Marta Sládečková je make-up artistka a Petra Polnišová so Zuzanou Porubjakovou sú zasa šialené fanynky pod pódiom. Samozrejme je zastúpené aj mužské pokolenie, pričom si môžete vychutnať Roba Jakaba ako prísneho režiséra, Ľuboša Kostelného ako neposlušného kameramana a Tomáša Hudáka ako vrátnika. Herci sa popri profesionálnych tanečníkoch naozaj odviazali a preto môžete na obrazovke vidieť všakovaké tanečné kreácie. Spoločnosť Location Bros pod taktovkou skauta Peťa Bezáka zabezpečilo lokácie v DPOH a Slovenskom rozhlase, kde sa nakrúcalo v rámci jedného celého dňa.

