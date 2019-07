Ak prekonáte tieto tri prekážky, môžete sa zo živnosti tešiť

Byť na voľnej nohe je zodpovednosť, no zároveň aj pocit, ktorému sa nič nevyrovná. Myšlienkou na vlastné podnikanie láka mnoho ľudí. Venujete sa tomu, čo vás baví, robíte veci po svojom, všetko závisí od vašej snahy. Sú tu však aj prekážky, ktoré treba vziať do úvahy. No keď ich prekonáte, príde vytúžený pocit zadosťučinenia, ktoré vám vlastná živnosť prinesie.

Vzdať sa istoty

Impulzom pre založenie živnosti je často nespokojnosť s prácou na plný úväzok. Človek začne popri práci, po večeroch a víkendoch. Do istého bodu sa to dá zvládnuť, no po čase bude musieť prísť zásadné rozhodnutie, do čoho sa pustiť naplno.

Ocitnúť sa bez istoty a zamestnaneckých benefitov je pomerne zásadná zmena. Dobre zvážte, či má váš nový biznis realistickú šancu uspieť a či ste odhodlaní zvládnuť pracovné tempo, ktoré nemusí mať vždy ohraničený čas. Pripravte si aj plán B, ak by nastali vážnejšie komplikácie. Keď to však zvládnete, nové skúsenosti, dôvera vo vlastné schopnosti a aj výsledný zárobok všetko vyváži.

Udržať si režim

Bežná pracovná pozícia má spravidla jasný popis, zaradenie a rozsah zodpovedností. Všetky tieto hranice sa zotrú, keď začnete zarábať sami na seba. Budete musieť zastúpiť viacero úloh, nik vám neporadí ani neprikáže, čo robiť. Budete si musieť poradiť. Zoznam úloh sa naplní rýchlejšie než ste boli zvyknutí a na súkromný život zrazu nie je toľko času ako predtým.

Voľného času je pomenej a zabehnutý stereotyp sa naruší, no iba pokiaľ rázne nezasiahnete. Rutina v práci mnohým prekáža, no rutina pri práci je o inom. Pomôže vám ostať v psychickej pohode. Pevný pracovný čas, plán pracovných aktivít, a ďalšie pravidlá vás budú motivovať využiť deň čo najefektívnejšie. Nie nadarmo sú rodičia detí povestní svojou schopnosťou zorganizovať si deň, pretože nemôžu odkladať veci na neskôr.

Avšak, živnosť vás naučí viac si vážiť svoj voľný čas a hovoriť “nie”. Zistíte, čo je pre vás naozaj dôležité a naučíte sa naplno nielen pracovať, ale aj relaxovať.



Vyrovnať sa s nepredvídateľnými situáciami

Krása podnikania spočíva v tom, že sa nikdy nenudíte. Nie vždy to však ide hladko. Správny živnostník pred tým nezatvára oči. Mať po boku spoľahlivého partnera je obrovskou výhodou. Dôležité je aj správne vybrať banku a účet, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky. Účet Tatra Business od Tatra banky je práve preto šitý na mieru živnostníkom aj podnikateľom. Poskytuje inovatívne riešenia pre každodenné podnikateľské potreby. Keď treba, máte po ruke špičkovú mobilnú aplikáciu, internet banking a balík služieb nabitý inováciami. Dokonalý prehľad si zachováte vďaka neobmedzeným výpisom a push notifikáciám o pohyboch na účte. Neobmedzene bez poplatku môžete vyberať z bankomatov Tatra banky mobilom a vkladať na účet taktiež bez poplatku prostredníctvom bankomatov Tatra banky.

Na pravidelné firemné výdaje môžete využívať kreditnú kartu s limitom až 1 500 eur, ktorú môžete získať už po troch mesiacoch po otvorení účtu. Už po 6 mesiacoch od otvorenia účtu môžete získať aj biznis úver na zabezpečenie stabilného rastu.

Tatra banka je partner, ktorý podporuje živnostníkov od ich samotného začiatku podnikania. Vieme, že začiatky v podnikaní bývajú ťažké, a preto živnostníkov podporujeme pri ich štarte a poskytujeme im účet až na 12 mesiacov zadarmo automaticky, bez akýchkoľvek podmienok.



