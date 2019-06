Jaro Filip 70 – vydarený koncertný pozdrav do neba

Večer plný kvalitnej hudby a nemenej kvalitného humoru Milana Lasicu, ktorému dôstojne sekundoval Michal Kaščák, bravúrne sóla hudobníkov, prekvapivé a nečakané aranžmány známych skladieb vo vypredanej AXA aréne NTC potvrdili nadčasovosť a kvalitu tvorby Jara Filipa.

Spomienkový koncert Jaro Filip 70 otvorilo hudobné zoskupenie Bolo nás jedenásť, ktoré v súčasnosti v Štúdiu L+S vystupuje s týmto legendárnym albumom v zložení Milan Lasica, Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Juraj Podmanický, Braňo Jobus, Tomáš „Lasky“ Šedivý, Juraj Benetin, Martin Višňovský, Marek Minárik, Martin Valihora, Michal Žáček, Daniel Solontay, Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovič a Peter Kaščák.

Hudobnú oslavu otvorila pesnička Vo vagóne, nasledovala Ach to by boli vojny malebné – spev Juraj Podmanický a Lasky. Medzi jednotlivými pesničkami sa pri mikrofóne striedali s komentármi Milan Lasica a Michal Kaščák, ktorí sa zhodli na tom, že v prípade albumu Bolo nás jedenásť je Jaro Filip tvorca najlepšieho albumu v dejinách československej hudby. Milan Lasica to ešte vygradoval a dodal, že až európskej či priam svetovej hudby. Z albumu S vetrom opreteky zaspieval pieseň Bicykel Juraj Benetin a z albumu Sťahovaví vtáci pridal hit Valutový cudzinec Peter Lipa. Nasledovala pesnička Za dedinou, ktorú zaspievala Dorota Nvotová. Michal Kaščák na ňu prezradil že v pasáži, kde sa spieva „tá to nikdy nevyzradí,...“ spieva „Tato nikdy nevyzradí...“. Hudobný večer posunuli ďalej Martin Višňovský a Braňo Jobus s pesničkou V našej obci, v ktorej na cimbal zahral Andrej Jarolin v trenčianskom kroji a na bicie Martin Valihora, čo bola jedna z neštandardných hudobných chuťoviek večera. Nasledoval Braňo Jobus s piesňou Keď som išiel do lesa na drevo.

Ďalším emotívnym momentom večera bolo pomalé otváranie strechy AXA arény NTC počas pesničky Cez okno, ktorú zaspievala Dorota Nvotová otcovi a takto symbolicky mu poslala gratuláciu do neba. Pred záverom vystúpenia prvej hudobnej zostavy Bolo nás jedenásť odznela titulná pieseň z albumu s rovnakým názvom. Absolútnou bodkou prvej časti koncertu bola pieseň Do batôžka.

Oslava pokračovala krstom reedície prvého sólového albumu Jara Filipa – Cez okno. Okrem verzie CD vychádza prvýkrát aj na vinyle. Platňu pokrstil Peter Lipa symbolicky tabakom spolu s promotérom koncertu Pavlom Maruščákom.

Počas celého večera boli hudobné vystúpenia podporené atraktívnou vizuálnou projekciou pod vedením Juraja Johanidesa. Z videoprojekcie zagratulovali k nedožitej sedemdesiatke Jarovi Filipovi Rasťo Piško, Stanislav Štepka a Juraj Nôta, podľa ktorého je Jaro Filip vďaka jeho piesňam stále tu a vďaka textom Milana Lasicu sú jeho piesne nadčasové. Slová plné spomienok na Jara Filipa pridala aj Zuzana Kronerová, Iveta Radičová a na otca si zaspomínala vo videogratulácii aj jeho dcéra Evička Korbeľová.

Druhým zoskupením, ktoré prispelo do spomienkovej hudobnej ponuky skladbami, na ktorých sa Jaro Filip podieľal ako dvorný klávesista skupiny Provisorium Deža Ursinyho, bolo Teatro Fatal s Jakubom Ursinym. V jeho podaní odznela pieseň Začiatok z albumu Do tla a Tisíc izieb z rovnomenného albumu. Jakub Ursíny vtipne okomentoval tieto pesničky smerom k Dorote Nvotovej: „Sú tvojho tatu a môjho tatu“.

Divákov zo stoličiek dvihla Zuzana Mauréry so skladbou Čerešne, pri ktorej ju hudobne sprevádzal na gitare Henry Tóth. Pesnička odznela v špeciálnej verzii upravenej pre šou Symfónia ľadu a je považovaná za najlepšiu interpretáciu tejto skladby. Pôvodne bola určená pre Zuzanu Kronerovú a preslávila ju hlavne Hana Hegerová.

Večer pokračoval vystúpením Richarda Müllera. S Jarom Filipom zložili až šesťdesiat skladieb a výber pre spomienkový koncert zostavil prekvapivo, ale veľmi dômyselne. Nešlo o prvoplánový výber tých najznámejších, ale každá jedna skladba, ktorá na koncerte odznela, mala svoje opodstatnenie. Boli to výlučne skladby Jara Filipa s Müllerovými textami z troch albumov - Nočná optika, 33 a L.S.D.. Či už to bola pieseň Vône, ktorá vznikla v čase, keď sa Richardovi Müllerovi narodila dcéra, alebo pieseň Milovanie v daždi z albumu 33, pri ktorej Richard Müller cíti vždy nostalgiu aj preto, že je to jedna z ich prvých spoločných skladieb. Po Milovaní v daždi nasledovala pesnička, ku ktorej Müllerovi Jaro Filip natočil aj videoklip – L.A. a odzneli aj obľúbené skladby V tom istom meste, Karel z americkej Prahy a Očenáš. Vrcholom večera bola pieseň Cigaretka na dva ťahy, pri ktorej dostávali do varu publikum excelentné sóla saxofonistu Michala Žáčeka.

Promotér Pavol Maruščák je po koncerte spokojný predovšetkým s atmosférou koncertu: „Každý divák, ktorý prišiel, mal možnosť prejsť si všetkými hudobnými polohami, ktoré Jaro Filip v hudbe predstavoval. Či už s Milanom Lasicom, Dežom Ursínym, alebo Richardom Müllerom. Diváci boli spokojní a to je najdôležitejšie“.

Vyše dvojhodinový koncert, plný kvalitnej hudby v podaní kvalitných interpretov a špeciálnych verzií, boli zárukou dôstojnej oslavy hudobného génia Jara Filipa.

