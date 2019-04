Viac ako tretina vodičov sa počas jazdy venuje telefónu, pomôcť má nová aplikácia

Uvedenie aplikácie sprevádza kampaň, ktorú podporuje množstvo slovenských influencerov. Jej spúšťačom bolo video moderátora Mateja Cifru alias Sajfu, ktorý bol prichytený ako cestou do práce robil livestream za volantom. Kampaň je súčasťou iniciatívy Dátuj zodpovedne, ktorej cieľom je upozorňovať a inšpirovať verejnosť používať mobilné telefóny a dáta zodpovedným spôsobom.

Slováci za volantom často používajú mobily

Vo veľkom prieskume[1] o zodpovednom šoférovaní až 96 % vodičov uviedlo, že bežne vidí využívanie mobilu počas šoférovania u iných šoférov. 37 % vodičov sa pritom priznalo, že počas šoférovania mobil využívajú sami. Z prieskumu tiež vyplýva, že telefonovanie je jedným z najčastejšie menovaných faktorov, ktoré ohrozujú bezpečnosť pri šoférovaní. Ľudia ho spomenuli viac než nezodpovednosť, agresivitu za volantom či rýchlosť.

Zdroj: Agentúra Kantar

Už dávno nie je jediným problémom iba telefonovanie a písanie správ počas šoférovania. Najnovšie zápasíme aj s novým trendom, ktorý prišiel s nástupom sociálnych sietí. Trend, kedy chceme byť online 24 hodín, 7 dní v týždni, dokonca aj pri šoférovaní. Až 76 % vodičov v prieskume uviedlo, že v minulosti videli fotku alebo video, ktoré šofér zdieľal počas jazdy na svojich sociálnych sieťach. 95 % vodičov si myslí, že takáto činnosť je nebezpečná.

Fotka spoza volantu pritom mohla pokojne patriť aj niektorému zo slovenských influencerov. Práve videá alebo fotky, ktoré vznikli počas šoférovania, totiž často zverejňujú na svojich profiloch na sociálnych sieťach. Influencerov sleduje množstvo najmä mladých ľudí, ktorým by mohli ísť príkladom. Z prieskumu tiež vyplýva, že mladí vodiči (18 až 25 rokov) používajú mobil za jazdy oveľa častejšie ako starší šoféri (46 a viac rokov).

Zdroj: Agentúra Kantar

Zodpovedné dátovanie, zodpovedná jazda

Spoločnosť O2 si uvedomuje dôležitosť tejto témy a chce na ňu upriamiť pozornosť. O2 považuje vplyv verejne známych osôb za významný, preto sa rozhodlo zapojiť ich do úvodu kampane a vyvolať diskusiu o tejto problematike medzi širokou verejnosťou, ako aj na sociálnych sieťach.

„Ako mobilný operátor samozrejme chceme, aby ľudia čo najviac využívali naše služby, ale záleží nám na tom, aby so svojím životom kvôli ,telefónu´ nehazardovali a správali sa počas jazdy zodpovedne. Používanie telefónu za volantom nie je zároveň ani prvou ani poslednou témou, na ktorú v rámci iniciatívy ,Dátuj zodpovedne´ chceme upozorniť. Ale rozhodne je tou najakútnejšou“, hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia.

„Taktiež sme sa rozhodli, že naša spoločnosť už od februára tohto roka nebude v rámci zodpovedného prístupu umiestňovať žiadne billboardy a bigboardy popri rýchlostných cestách, nakoľko vnímame, že významným spôsobom vplývajú na pozornosť vodičov počas jazdy“, dopĺňa záväzok operátora Gažík.

Kampaň odštartoval Sajfov livestream za volantom

Hlavným ambasádorom kampane je moderátor Matej Cifra, známy ako Sajfa. Celú kampaň odštartoval 5. apríla, kedy cestou do práce vysielal livestream pre fanúšikov priamo spoza volantu. Keď ho na diaľnici zastavila polícia, odložil telefón, no online prenos nechal bežať ďalej. V tej chvíli ho naživo sledovalo vyše 1000 divákov. Do dnešného dňa videlo záznam online prenosu na sociálnych sieťach viac ako 90 000 ľudí.

Na Sajfov priestupok a tému bezpečného šoférovania začali postupne reagovať viacerí influenceri, ktorí majú k tejto téme veľmi blízko. Cieľom kampane v tejto fáze bolo upriamiť pozornosť ich fanúšikov na nebezpečenstvo používania mobilov za volantom a vyvolať diskusiu. A prečo sa Sajfa odhodlal ísť do tejto spolupráce, aj keď vedel, že to vyvolá negatívne emócie voči nemu? „Táto téma sa týka 99 % z nás, ľudí, ktorí denne šoférujeme a žiaľ, až príliš veľa svojej pozornosti venujeme displeju telefónu a nie priamo šoférovaniu. Pozor, nejde len o telefonovanie, ale ide predovšetkým o písanie a sledovanie sociálnych sietí priamo za volantom. Je to nebezpečné a ja sám som si uvedomil, že s tým musím skoncovať, aby sa náhodou nestalo ešte niečo horšie,“ hovorí Sajfa. Podľa prvých odhadov zasiahla táto kampaň kumulatívne viac ako 1 400 000 ľudí.

Zdroj: O2

Samotná akcia prichytenia Sajfu prebiehala koodinovane a s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Veľký dôraz sa kládol na samotný výber vhodného času, úseku a hustoty premávky. Pozornosť sa venovala aj príprave a do úvahy sa tiež bralo počasie a stav vozovky.

Do kampane sú zapojení aj influenceri Pil C, Fero Joke, Barbora Krajčírová, Braňo Deák, Matej Zrebný, LucyPug, Patra Bene, Kristína Tormová, Denisa Lipovská, Jasmina Alagič, Rytmus, Strapo, Selassie, Lukáš Frlajs, Tono S., Kveta Horváthová, Laci Strike a Ján Koleník.

O2 odmeňuje zodpovedných vodičov

Spoločnosť O2 Slovakia sa rozhodla na problém nielen upozorniť, ale aj prispieť k jeho riešeniu. Prichádzajú preto s rozšírením aplikácie O2 Extra výhody o navigáciu Sygic, ktorá je zadarmo dostupná pre zákazníkov O2. Okrem navigovania aplikácia sleduje aj bežné správanie sa vodiča za volantom. Dokáže monitorovať prekračovanie rýchlosti aj manipuláciu s telefónom prostredníctvom dotykového displeja.

Aplikácia vyhodnocuje zodpovednosť vodiča a za každú jazdu dlhšiu ako 500 metrov zobrazí skóre od 0 do 100. Pokiaľ vodič bude jazdiť celý mesiac zodpovedne, so zapnutou navigáciou v aplikácii O2 Extra výhody, môže získať mesačne 1 GB dát. Jazdiť môže buď tak, že si navolí presnú trasu alebo použije takzvaný free ride mode, kde cieľovú destináciu nezadáva.

Ak sa mu za mesiac podarí získať v priemere aspoň 80 bodov a počas aspoň 10 jázd odjazdí najmenej 150 kilometrov, získa 1GB dát zadarmo.

Viac informácií o iniciatíve Dátuj zodpovedne nájdete na www.datujzodpovedne.o2.sk.

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy.

Informácie sú k dispozícii aj na a .

O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 10-krát za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt.