Jasmina Alagič: Kvôli TOMUTO kočíku merala cestu až do Košíc!

Len nedávno na sociálnych sieťach oznámila, že čakajú synčeka. “...Či by to bolo dievčatko alebo chlapec, moje šťastie by bolo rovnaké," odpovedala úprimne na otázku, či je rada, že bude mať synčeka.

Spolu s Rytmusom ich vytúženého syna rozmaznávajú už teraz a nevedia sa dočkať. Kočík pre synčeka Jasmína vyberala v najluxusnejšej predajni. V Košickom Bábetkove. Vieme, aký kočík nakoniec pre potomka vybrala.

Zdroj: Bábetkovo.

Pre chlapčeka chce len to najlepšie na trhu a tak bola návšteva Bábetkova samozrejmosťou pri zháňaní výbavičky. Bábetkovo už 14 rokov prináša na trh tovar prémiových značiek pre našich najmenších a pred pár mesiacmi otvorili svoju druhú prémiovú predajňu Bábetkovo. Merať cestu až do Košíc sa Jasmine naozaj oplatilo.

Bábetkovo ponúka naozaj pestrý výber kočíkov, dizajnových doplnkov, nábytku do detskej izby, hračiek i detského oblečenia.

Pre svojho potomka si vybrala až dva exkluzívne modely kočíka!

Jasmina sa okamžite zamilovala do kočíka MIMA Xari Champagne, v novej, luxusnej, zlatej farbe, ktorá len prednedávnom vyšla na trh. Vôbec sa nečudujeme! Tento kočík bude určite aj módnym doplnkom.

Ani pri druhom kočíku Jasmina nešetrila a vybrala najdrahší kočík na trhu

Voľba padla na exkluzívny kočík Silver Cross z edície Aston Martin model Surf. Ročne sa ho vyrobí len 500 kusov! Tento kočík je medzi celebritami obľúbený a svoje deti v ňom kočíkujú aj: Spice Girl Geri Horner, Simon Cowell, Jennifer Lopez, Marc Anthony a Nicky Hilton.

Okrem toho sa v kočiaroch značky Silver Cross, ktorá je mimochodom najstaršia značka na trhu s kočiarmi, už od roku 1887 vozí aj britská kráľovská rodina. Pošuškáva sa, že jeden model už čaká aj na prvého potomka princa Harryho a Megan, ktorý príde na svet koncom Apríla. Bude Jasmina kočíkovať ako vojvodkyňa?

Nastávajúci rodičia sa už teraz starajú o luxus pre ich potomka. Bábätko sa bude mať ako v bavlnke! Chlapček by mal prísť začiatkom leta. Krásnej moderátorke tehotenstvo nesmierne pristane a budúci rodičia sa už svojho pokladu nevedia dočkať.

