Jazdili na nich naši starí otcovia. Láska k nim však ani časom nevymizla

Vedeli ste, že známa značka motocyklov JAWA vznikla spojením dvoch zvučných mien? Hoci sa jej minulosť spája s našimi dejinami, len málokto by vedel povedať, že si ju v roku 1929 nechal zaregistrovať český majiteľ zbrojovky František Janeček. Jej názov vytvoril po tom, ako odkúpil licenčné práva na výrobu nemeckého motocyklu známeho pod označením Wanderer. A tak zložením prvých slabík JAneček-WAnderer vznikla JAWA, jedna z najúspešnejších moto-značiek nielen na území vtedajšieho Československa.

Ešte v tom istom roku majiteľ zbrojárskych závodov predstavil na medzinárodnom autosalóne v Prahe prvý motocykel JAWA. Nasledovali roky tvrdej práce, ktoré prinášali nové a nové modely, už nielen pre majetných, ale i strednú vrstvu, a ktoré sa postarali o postupnú motorizáciu Československa.

Snáď najznámejší z nich, model JAWA 250, ľudovo označovaný aj ako „Pérák“, uzrel svetlo sveta tesne po vojne. Viaceré progresívne konštrukčné prvky boli také jedinečné, že si vyslúžili 11 patentov a z výstavy v Paríži si odniesla JAWA 250 zlatú medailu vo svojej kategórii. Podľa vtedajších motoristických časopisov predbehol „Pérák“ svojím technickým riešením všetkých svetových výrobcov, a to hneď o niekoľko rokov.

Zdroj: Bohuslav Godály

Za svoju 90-ročnú históriu sa značke podarilo vytvoriť desiatky typov motocyklov, ktorých sa vo svete predalo takmer 4 milióny kusov. Hoci ich dnes bežne na našich cestách nenájdete, z času na čas môžete stretnúť niekoľko dobových kúskov, ktoré vám pripomenú obdobie prvej republiky i povojnového štátu. Statusom veterána či youngtimera sa však môžu pýšiť iba tie, ktoré do detailov kopírujú všetky technologické prvky vtedajšej doby. Takže žiadne vylepšenia vo forme novodobého tuningu. Definícia motocyklov-veteránov má svoje pravidlá a prísnemu oku atestačnej historickej komisie neujde žiadny detail.

Zdroj: Marián Bazala

O tom by vedeli najlepšie hovoriť zberatelia historických motoriek a členovia klubov veteránov, ktorých môžete stretnúť na výstave Motocykel v bratislavskej Inchebe. Počas štyroch dní od 14. do 17. marca 2019 si v jednej z expozícii budete môcť prezrieť skutočné historické kúsky. Medzi zahraničnými značkami vás čakajú nemecký motocykel ARDIE (1929) či NSU (1935), anglické oldtimery SUNBEAM (1930) a Norton (1940) a americká klasika Harley Davidson (1942). Veterány z druhej polovice minulého storočia odprezentujú motocykle JAWA zastúpené najznámejšimí modelmi, ako napríklad Pérák, Kývačka, Panelka, Bizon, Pařez – na Slovensku prezývaný aj jednohrb - či kultová JAWA 500 OHC. Výstavnú zbierku doplnia aj modely ďalších československých značiek - ČZ 125 a ČZ 150 od ČZ Strakonice a MANET M90 od považskobystrického výrobcu motoriek s rovnomenným názvom MANET. Výstava však okrem dobových motocyklov ponúkne aj súčasné modely a aktuálne novinky tejto sezóny od najznámejších svetových moto-výrobcov. Súčasťou podujatia bude aj atraktívny sprievodný program - testovacie jazdy, vystúpenia motocyklových kaskadérov, autogramiády a besedy so známymi osobnosťami či motorkárske súťaže. Spoločne s výstavou Motocykel sa v Inchebe koná aj výstava lodí Boat Show.

Viac na www.incheba.sk

Vstupenky si môžete vopred zakúpiť aj na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -