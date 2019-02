Fero Mikloško prezradil, aké sú trendy lyžiarskych stredísk: Čím pestrejšie, tým lepšie!

Čo by podľa návrhára nemalo lyžiarom, bežkárom a ostatným milovníkom zimných radovánok vo výbave chýbať? „Určite by nemala chýbať dobrá nálada a chuť pre seba niečo urobiť, športovať a mať z toho radosť. Ako návrhár by som ešte odporúčal, aby odev hlavne spĺňal účel a estetickosť. Pamätám si ako dieťa, že sme na svah chodili v otepľovačkách, bundách podedených po súrodencoch, na hlavách štrikované čapice, rukavice na gumičky, čiže hlavne, aby nám nebola zima. Dnes, čo ma teší je, že si aj dávame záležať ako na tom kopci vyzeráme. Teda minimálne ja. Veď ide už nielen o šport, ale aj celkové spoločenské prežitie dňa. Dáme si drink na kopci, vychutnáme jedlo v reštaurácii, takže kultúra odievania by rozhodne nemala chýbať.“

Módny návrhár preferuje lyže, avšak na bežkovanie nedá dopustiť. Zdroj: predpredaj.sk

Fero Mikloško je milovníkom lyžovania. Stál na lyžiach už ako trojročný. Prepadol však aj bežkárskej klasike, ktorá sa v posledných rokoch opäť vrátila na výslnie. „Bežky sú pre mňa popri lyžovaniu, ako ja hovorím, nielen módnym doplnkom, ale taktiež veľmi náročným športom na fyzickú kondíciu. Prirovnávam ho k mojim celoročným behom, na ktorých sa zúčastňujem. Je to šport, ktorý je elegantný a je príjemným spestrením, pokiaľ sa vám už po troch dňoch nechce vo výstroji na lyže. Predsa len sú bežky trocha odľahčené od klipsových lyžiarok a lyží s ťažkým viazaním. Už teraz sa teším na koniec februára na Štrbské Pleso, kde som súčasťou tímu rodinného bežkárskeho eventu s názvom Renault Rezká Bežka.“

Pri príležitosti uvedenia na trh nového automobilu značky Renault návrhár už vytvoril špeciálnejšiu líniu inšpirovanú francúzskym dizajnom a štýlom SUV modelu Renault Koleos. Uvidíme ako sa zhostí kreatívneho konceptu bežkárskeho rodinného podujatia Renault Rezká Bežka. Zdroj: predpredaj.sk

