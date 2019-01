Paul Kalkbrenner ohlasuje svojho predskokana pre slovenských fanúšikov

Jeden z najlepších slovenských DJov je na scéne od roku 2003. Počas večera odohrá set v štýle partiesSunsetBoulevard, ktoré sám organizuje na výnimočných miestach pri západe slnka.

DJ-a EKG si vybral priamo manažment Paula Kalkbrennera: “Posielali sme viacero návrhov našich skvelých DJov, robiť supportPauloviKakbrennerovi malo záujem viacero zaujímavých mien našej scény. Ako jediný bol zatiaľ jednoznačne zvolený Miro Ekceraka EKG. Bude to vynikajúci warmup pred samotným vystúpením Paula Kalkbrennera” uviedla agentúra XL promotion, ktorá koncert organizuje.

Zdroj: predpredaj.sk

Charizmatický EKG sa na tento večer mimoriadne teší: “Je to pre mňa veľká pocta robiť warmup takému velikánovi. Ďakujem manažmentu, že ma vybral. Posnažím sa vyhovieť aj náročnejšiemu publiku a zahrať sound, ktorý prezentujem na svojich akciách SunsetBoulevard.”

Paul Kalkbrenner vydal najnovší, v poradí ôsmy album s názvom ,,Part Of Life”.Odzrkadľuje sa v ňom jeho posledné desaťročné obdobie plné hrania pred neustále rastúcim publikom. ,,Part Of Life” nasleduje hneď po trilógii ,,Back To TheFuture” (2016), ktorá zaznamenáva príchod techno hudby do Berlína koncom 80. tych rokov.

Elektronický hudobný zážitok naživo si nenechajte ujsť 7. marca 2019 v bratislavskej RefineryGallery.

Vstupenky na koncert sú dostupné online na predpredaj.sk.

Zdroj: predpredaj.sk

- reklamná správa -