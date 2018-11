Liz Mitchell z BONEY M už dnes prinesie vianočnú náladu do Bratislavy!

Rodáčka z Jamajky a líderka skupiny BONEY M. Liz Mitchell už dnes zavíta do bratislavskej NTC Arény, aby spoločne so svojimi fanúšikmi oslávila 40 rokov na hudobnej scéne. Chýbať pravdepodobne nebude ani jej minuloročný vianočný hit Like Diamonds in the Sky, ktorý vznikol pretextovaním ďalšieho megahitu El Condor Pasa.

Diskotéková hviezda rokov 70-tych a 80-tych sa na jednom pódiu predstaví aj s nemenej slávnymi hosťami zo skupiny Saragossa Band.

Fantastickú zábavu, skvelú párty a poriadnu oslavu svojho jubilea na hudobnej scéne sľubuje pôvodná líderka a originálny hlas legendárnej skupiny, ktorá valcovala a dodnes valcuje tanečné diskotéky.

Liz Mitchel: "S bývalými kolegami, či našim producentom Frankom Farianom sa už bohužiaľ nestretávame, ale krásne spomienky nám ostávajú...Napríklad na koncert na Červenom námestí v Moskve, alebo pred 150-tisíc divákmi v Číne a to musím podotknúť, že to bolo v 70-tych rokoch, keď bolo pre kapely zo západných štátov veľmi ťažké vystúpiť v týchto lokalitách...Jednoducho 40 rokov na scéne ubehlo ako voda, ale stále mám na čo spomínať..."

Liz je rodáčkou z Jamajky, odmalička sa chcela stať profesionálnou speváčkou, ale tento sen sa jej splnil až v Európe, kam sa - konkrétne do Londýna presťahovala v jedenástich rokoch. S vierou a podporou svojej matky mala nakoniec šťastie, keď pracovala ako sekretárka a dostala ponuku na účinkovanie v berlínskom uvedení muzikálu Vlasy. Nezaváhala, opäť sa presťahovala a po troch rokoch nasledovalo pozvanie autora a producenta Franka Fariana do novovznikajúcej skupiny Boney M.

A zvyšok je už história - megaúspešná história...

Štvorica BONEY M. dominovala európskym hitparádám koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov. Ich biografia hitov je rozsiahla. Skupina mala osem hitov Number One v európskych hitparádach s nasledujúcimi singlami: Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Belfast, Rivers Of Babylon, Brown Girl In The Ring, Rasputin, Mary's Boy Child.

Do svojho bratislavského playlistu možno zaradí aj minuloročnú vianočnú hitovku Like Diamonds in the Sky, ktorá vznikla pretextovaním megahitu El Condor Pasa od Simona&Garfunkela a ktorá sa dočkala aj krásneho videospracovania, v ktorom symbol vianoc - vianočný stromček precestuje celý svet, aby sa dostal až do domácnosti Liz Mitchell.

Nielen tento hit, ale ešte omnoho viac ich zaznie naživo s osemčlennou skupinou aj v Bratislave už dnes, kam si Boney M. pozvali aj ďalšiu nemeckú legendu známu po celom svete skupinu Saragossa Band.

Tí prispejú k párty svojimi megahitmi: Hands Up, Agadou, Zabadak, Big Bamboo, Rasta Man, Malaika a mnoho ďalších, s ktorými robia radosť už takisto vyše štyri desiatky rokov. Šesťčlenná zostava z Mníchova prináša svojou hudbou takmer pravú karibskú radosť fanúšikom po celom svete zásadne v prevedení "live" a tak sa aj fanúšikovia v Bratislave môžu tešiť na skvelú náladu, osvedčené hity a poriadnu "tancovačku" v celom NTC.

Vstupenky na spoločný koncert BONEY M. a SARAGOSSA BAND 27.novembra v Bratislave od 19:00hod. už v predaji exkluzívne v sieti Predpredaj.sk

