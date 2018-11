Prvý summit o „štíhlosti“ privítajú Košice

O LEANE ako „kultúre šíriteľnej do všetkých odvetví“ sa bude 15. a 16. novembra hovoriť v Košiciach na prvom ročníku Lean Summit Slovakia 2018. Organizátorom jedinečného podujatia je Lean Institute Slovakia o.z. v spolupráci so svetoznámou, prestížnou úniou Lean Global Network, zastrešujúcou národné Lean inštitúty v rámci celého sveta.

„Na začiatku to bolo chcenie – akási túžba učiť sa, motivovať sa, či poradiť sa s tými, pre ktorých slovo Lean neznamená iba profesijnú povinnosť, ale niečo ako životné poslanie. Skrz aktivity a nadšenie nás a našich členov sa sformoval Lean Institute Slovakia – národný inštitút, ktorý ako oficiálny partner celosvetovej prestížnej platformy Lean Global Network, podporuje združovanie Lean expertov a zdieľanie skúseností v Lean oblasti v rámci Slovenska i zahraničia,“ hovoria organizátori summitu o vzniku Lean Institute Slovakia o.z. na konci roku 2017.

Čo je to „lean“? Pojem „lean, resp. štíhly", vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia na MIT v Bostone, no jeho podstata vychádza z metodiky vyvinutej spoločnosťou Toyota po 2. svetovej vojne pod názvom Toyota Production System (TPS). V roku 1990 bola prvýkrát publikovaná kniha Stroj, ktorý zmenil svet (Machine that change the world) od J. P. Womacka, D. T .Jonesa a D. Roosa. V tom čase mala Toyota približne polovičnú veľkosť oproti americkému General Motors. V súčasnosti je Toyota najväčším výrobcom automobilov na svete. Uvedená kniha popísala základné princípy organizácie výroby, ktoré priniesli Toyote úspech a s troškou prikrášlenia môžeme hovoriť ako o začiatku doby Lean.

Lean pomáha organizáciám stať sa inovatívnymi a konkurencieschopným a umožňuje im dlhodobo dosahovať svoju udržateľnosť na trhu. Cieľom je vytváranie čo najväčšej hodnoty pre zákazníka pri minimalizácii zdrojov, času, energie a úsilia. Vo svete je „LEAN“ prítomný v mnohých oblastiach – v riadení štátu, v stavebníctve, výrobe, medicíne, IT sektore a mnohých ďalších. Na Slovensku je známy predovšetkým vo výrobných závodoch a začína prekvitať aj v sektore poskytovania služieb. Na košickom summite bude predstavená široká škála reálnych príkladov z praxe, ktoré môžu byť inšpiráciou a odovzdávajú základnú myšlienku stretnutia: „Lean ako kultúra šíriteľná do všetkých odvetví“. Na jednom mieste sa stretnú významní predstavitelia výrobného i nevýrobného sektora, špecialisti v odbore v rámci Slovenska i zahraničia, jednotlivci i skupiny, ktoré sa podieľajú na formovaní dejín Lean filozofie na Slovensku.



Uvádzací ročník Lean Summit Slovakia je výnimočný aj tým, že popri dvanástich domácich sa po prvýkrát na Slovensku objaví na jednom pódiu aj šesť medzinárodne známych osobností zo sveta Leanu a celé podujatie bude sprevádzané sériou ôsmych interaktívnych workshopov. Výnimočné sú aj miesta stretnutí účastníkov summitu. Vychutnajú si jedinečnú atmosféru historickej budovy Štátneho divadla Košice, pohostinnosť exkluzívnych priestorov kaviarne Slávia, ale aj novo zrekonštruované a populárne Kasárne – Kulturpark.



