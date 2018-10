5 tipov ako prežiť Vianoce

1. Všetci nakupujú “superlacno” v Číne

Väčšina z nás už niekedy počula o lacných nákupoch z Číny. Mnohí neodolali a taktiež si už objednali obal na telefón alebo stojan na navigáciu do auta. Shopaholici si “idú svoje” objednávky všetkého možného po celý rok a pochvaľujú si, aké sú ich “nové hračky” lacné. Naviac to čakanie, či už balíček z Číny po plus mínus troch týždňoch konečne dorazí do poštovej schránky... No povedzte. Taktiež ste vždy cestou z práce ako na tŕni, či sa už sivý sáčok divného tvaru skrýva vo vašej schránke?

No a teraz si uvedomte, že rozhodne nie ste sami. Je vás neúrekom. A nielen na Slovensku. Čínska pošta rozhodne nebude v predvianočnom čase stíhať rozosielať objednávky. Nieto ešte slovenská. Balíkov bude veľa. Veľmi veľa! Ale vy buďte šikovnejší. Existuje stránka Plná Peňaženka, kde nájdete odkaz na obchod Aliexpress pre Slovensko a ďalšie nákupy z Číny s cashbackom. Darčeky budete mať v kľude, za pár eur a včas doma.

2. Získajte rozumne časť peňazí z každého nákupu späť

Koľko ako rodina utratíte za vianočné darčeky? Kupujete darčeky pre rodičov, deti, súrodenov, tety, kamarátky alebo kolegov do práce… ? Keby ste to všetko spočítali, asi by ste sa divili. Priemerne utratí rodina za darčeky na Vianoce aj 500 €. Vďaka projektu Plná Peňaženka, ale dostanete napríklad 50 € naspäť - hovoríme tomu cashback. Ako to celé funguje?

Registrácia na cashback portáli PlnaPenazenka.sk - vytvorte si účet, kde sa vám úplne zadarmo budú sčítavať casbacky.

- vytvorte si účet, kde sa vám úplne zadarmo budú sčítavať casbacky. Výber obchodu - pred nákupom vo vašom obľúbenom e-shope si ho nájdete na stránkach Plnej Peňaženky a jedným preklikom do neho budete presmerovaní.

- pred nákupom vo vašom obľúbenom e-shope si ho nájdete na stránkach Plnej Peňaženky a jedným preklikom do neho budete presmerovaní. Nákup tak, ako ste zvyknutí - naplňte si nákupný košík podľa vlastného vkusu a vytvorte objednávku.

- naplňte si nákupný košík podľa vlastného vkusu a vytvorte objednávku. Doručenie tovaru a cashbacku - niekoľko dní po zaplatení objednávky obdržíte svoj tovar a na užívateľskom účte uvidíte svoj novo získaný cashback.

- niekoľko dní po zaplatení objednávky obdržíte svoj tovar a na užívateľskom účte uvidíte svoj novo získaný cashback. Výplata cashbacku - keď budete chcieť, požiadajte o vyplatenie nazbieranej odmeny na váš bankový účet.

Verte, že sa vám to bude páčiť. Pokiaľ naviac k nákupom cez Plnú Peňaženku privediete aj svojich známych, dostanete ďalšie peniaze za ich odporúčanie. Aj oni budú mať tak radosť z nákupov a vrátených peňazí naspäť.

3. Sledujte akcie a zľavy všetkých obchodov na jednom mieste

Zľavy, zľavy, zľavy. Tie povianočné už všetci poznáme. Umelo nasadzované ceny sa pred Vianocami akoby mávnutím čarovného prútika znížia na klasické ceny, ale vyzerajú ako nereálne. Obchodníci dobre vedia, že v dnešnej dobe sa pod vianočný stromček dáva skôr hotovosť a po Vianociach sa všetci hrnú do obchodov ich utratiť. Existujú však aj zľavy a akcie, ktoré sa oplatí sledovať. Najjednoduchšie je nastaviť si zasielanie e-mailov s akciami a zľavami , práve od Plnej Peňaženky. Do e-mailu dostanete tipy na zaujímavé akcie v e-shopoch a ako bonus dostanete ešte aj cashback. To sa jednoducho oplatí.

4. Nepečte, pečivo nakúpte

Vianoce bez pečiva si asi nevie predstaviť nikto z nás. Toľko práce… ak sa vám tento rok nechce rozohrievať pec, oháňať sa valčekom a formičkami na vykrajovanie či meniť plechy ako na bežiacom páse a neustále niekoho biť po rukách, aby neujedal z plechu ešte pred pečením, vykašlite sa na celé pečenie. Pečivo si objednáte s dodávkou až domov. Čo tak napríklad výborné perníky ? Majú trvanlivosť pol roka, takže si ich kľudne objednajte už dnes. A objednajte si rovno jedno balenie naviac, nech si pochutnáte už pred Vianocami.

5. Na čo sú mi stresy, “padám” do zahraničia

Vianoce jednoducho nie sú pre všetkých. Niekto dáva prednosť ceste do zahraničia. Ono, čo si budeme hovoriť. Zimu nemajú radi všetci. Zimy nie sú to, čo bývali, a tie víchrice a teploty tesne nad nulou klasické biele Vianoce nenahradí.

Ak nie ste vianočný tip, zbaľte si kufre a vycestujte za poriadnym snehom, alebo naopak za slnkom na pláž. Je len na vás, či svoj pobyt rovno spojíte s oslavou Silvestra a Nového roku. Keď si užívať, tak poriadne. A ak úplne neviete kam sa vo vianočnom období vydať, využite napríklad letenky od Expedia.com a pozrite sa, aké destinácie sú vo vašej cenovej relácii. Ubytovanie rezervujte na Booking.com a nezabudnite na požičianie si auta cez Rentalcars.com . Myslíme na vás, takže u všetkých týchto spoločností dostanete samozrejme cashback na svoj účet. Šťastnú cestu a veselé Vianoce v zahraničí.

