Zariadenia pre seniorov praskajú vo švíkoch. Kompetencie majú samosprávy

V roku 2020 Slovensko už možno bude mať viac ako milión ľudí nad 65 rokov. Priemerná dĺžka života žien (80,9 roka) a mužov (73,5 roka) nám dáva jasný signál, že starostlivosť o seniorov bude čoraz väčším sociálnym balvanom.

Starnutie populácie je azda najzreteľnejšie v hlavnom meste. Podľa prognózy Výskumného demografického centra pri Infostate narastie podiel seniorov nad 65 rokov v Bratislave v roku 2050 zo 17 na 30 percent.

V Bratislave je 11 zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je buď mesto Bratislava, alebo mestské časti. V nich bolo k 30. júnu 2018 obsadených 1 150 miest, voľných miest bolo len 13. Nepriaznivá demografická situácia spôsobuje, že žiadatelia o umiestnenie do zaradenia pre seniorov musia čakať na voľné miesto až niekoľko mesiacov. Problémy seniorov, z ktorých mnoho má existenčné problémy, tak ostávajú nevyriešené.

V súčasnosti na 13 voľných miest v zariadeniach čaká zhruba 1 607 ľudí, ktorí už prešli kompletnou procedúrou. Je teda zrejmé, že situácia je kritická a v najbližších rokoch a desaťročiach sa bude s nárastom počtu ľudí v dôchodkovom veku len zhoršovať.

Starostlivosť o seniorov a zriaďovanie sociálnych zariadení pre seniorov je vo veľkej miere v kompetencii samospráv. Väčšina zariadení je pod obecnou alebo krajskou správou a fungujú na princípe rozpočtovej organizácie. Ich rozpočet je tak priamo napojený na peniaze krajov a obcí.

Vo všeobecnosti platí, že zariadenia pre seniorov, prevádzkované regiónmi, sú financované z rozpočtu regiónu a klient si musí zaplatiť svoj podiel. Zariadenia pre seniorov, ktoré patria obciam, sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu a klient si taktiež musí zaplatiť svoj podiel. Samosprávy často bojujú s nedostatkom financií, čo ich situáciu pri snahe pomôcť seniorom len komplikuje.

Mestá a obce pre finančnú podvýživu nemôžu napĺňať potreby seniorov. Kapacita zariadení pre seniorov je nedostatočná a mnoho seniorov je tak odkázaných na bývanie osamote. Komunitný život seniorov v zariadeniach s kvalitnou starostlivosťou a so všetkými potrebnými službami je cesta, ako sa môže kvalita ich života zvýšiť.

Problémom je aj zle nastavená legislatíva. Na Slovensku zákon nerozoznáva sociálne zaradenia, ale služby. Z toho dôvodu môže každý prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje najmä služby pre duševne chorých ľudí. Takéto zariadenie môže otvoriť priestory aj pre seniorov, ale stále bude označené za zariadenie sociálnych služieb. Preto nie je isté, aká je celková ponuka týchto zariadení.

Vláda ani samosprávy aktívne nespravujú zoznam týchto zariadení, čo má za následok, že chýba relevantná štatistika.

Z vyjadrení politikov často počuť, že nepriaznivú situáciu budú riešiť, ale väčšinou sú to len nenaplnené sľuby. V posledných rokoch sa žiadne zmeny neudiali a ľudia nič v tomto smere nepocítili. Za ten čas akurát rapídne narástol počet seniorov, ktorí svoju starobu budú musieť niekde prežiť a každý ju chce prežiť dôstojne.

Život seniorov a starostlivosť o nich sú témy, ktoré by sa vzhľadom na starnutie populácie mali dostávať do popredia. Podpora od politikov by mala byť viditeľnejšia. V súčasnej situácii, keď v zariadeniach pre seniorov je žalostne málo voľných miest a v poradovníkoch sú stovky ľudí, je zrejmé, že samosprávy v tejto oblasti zlyhávajú. Pýtajme sa teda spolu politikov nie na to, čo chcú urobiť, ale kde na to vezmú peniaze. Až odpoveď na túto otázku nás presvedči o tom, či a ako vážne to naozaj so svojimi sľubmi myslia.

Riešenia pre seniorov treba hľadať v otvorenom dialógu. Dôležité je rozprávať sa s tými, ktorí pomôcť vedia a môžu. V súčasnosti totiž platí, že politici robia riešenia len pre bohatých seniorov, lebo tlačia na to, aby zariadenia boli čo najmenšie, a to preto, aby oni nemohli byť kritizovaní, že povolili niečo „väčšie“. Nechcime riešenie len pre horných desaťtisíc, tí už riešenie majú. Treba myslieť vo veľkom, aby zariadenia pre seniorov už nepraskali vo švíkoch. Chcime riešenia, ktoré sú dosiahnuteľné pre všetkých.

Tomáš Bakoš, publicista

