Viete, prečo Vlado Voštinár vstáva už na svitaní?

Vlado Voštinár rozbieha nový seriál videí, v ktorých sa pozrie do rôznych kútov Slovenska. Ukáže rôzne spôsoby, ako vám rýchly internet pomôže pri ceste za novými zážitkami. V prvom dieli sa stretol s ornitológom Jánom Dobšovičom, aby zistil, ako sa správne započúvať do spevu našich vtákov.

Nádherný spev rôznych vtákov si môžete vychutnať aj vy. Stačí vstať dostatočne skoro, nájsť správne miesto a naučiť sa počúvať. Prinášame vám niekoľko tipov, vďaka ktorým sa z počúvania ranného vtáčieho spevu stane nezabudnuteľný zážitok.

Zdroj: Vlado Voštinár

1. Nastavte si budík na veľmi skorú hodinu

Vtáky vstávajú skoro, takže pokiaľ ich chcete počuť spievať, musíte si privstať. Ak s tým mávate problémy, odporúčame napríklad aplikáciu Alarmy, ktorá vás doslova vykope z postele. Aby ste budík zrušili, musíte najskôr splniť stanovenú úlohu. Toto zaručene prebudí aj najväčších spáčov.

2. Nájdite si najlepšie miesto na počúvanie vtákov

Vtáky spievajú všade, ale predsa sú na Slovensku lokality, ktoré sú lepšie ako iné. Nazývajú sa Významné vtáčie územia a nájdete ich u nás 40. Pravdepodobne sa tak aspoň jedno nachádza aj vo vašom okolí.

3. Naučte sa počúvať

Na počúvanie vtákov veľa netreba. Rozoznať jednotlivé zvuky a vedieť ich priradiť k rôznym druhom vtákov však celý zážitok výrazne vylepšuje. Ornitológ Ján Dobšovič na svojom Youtube kanáli pripravil sériu videí, v ktorých vysvetľuje, ako ktoré vtáčiky znejú.

4. Privolajte vtákov k sebe

Aj keď vtáky počujete, zväčša ich nevidno, lebo sa skrývajú hlboko v korunách stromov.

Ak ich chcete privolať k sebe bližšie, skúste si stiahnuť do mobilu aplikáciu Atlas vtáctva.

Nájdete v nej zvuky, ktoré stačí pustiť z reproduktora telefónu a čakať. Ak budete trpezliví, samček sa bude chcieť ísť pozrieť, aký konkurent mu prišiel do rajóna a zletí nižšie k vám.

5. Vychutnávajte

Veľa z nás je zvyknutých vstávať skoro do práce, ponáhľať sa alebo trčať v zápchach. Skúste to aspoň občas trochu inak. Na chvíľu sa zastavte a započúvajte sa do spevu vtákov. Sami budete prekvapení, akým množstvom pozitívnej energie vás to dokáže nabiť a skrášliť celý nadchádzajúci deň.

