Budete zatajovať dych! ČÍNSKY NÁRODNÝ CIRKUS prichádza opäť na Slovensko

Akrobati pri svojich číslach popierajú zákony gravitácie i zákony ľudskej motoriky. Všetci sa javia ohybní ako z gumy, avšak ich telá sú svalnaté a pevné ako skala. Mnohoročné tréningy v cirkusových školách , z ktorých najlepší sa dostanú do tohto súboru následne cestujú po celom svete.

Absolvovať takúto cirkusovú akadémiu je v Číne prestížnou záležitosťou. Celé rodiny podporujú svojho člena ktorý bol pre toto štúdium umenia vybratý. V Číne je cirkusová akrobacia považovaná za vrcholné umenie. Dostať sa do niektorej z prestížnych skupín otvára dvere do celého sveta. Akrobat následne nevidí svoje mesto i niekoľko rokov. O ich majstrovstve svedčia mnohé ocenenia, ktoré získali na Cirkusových festivaloch po celom svete, tiež ich neustále angažmány na najlepších svetových scénach. Jedna zo špecialít Čínskeho cirkusu je, že pri svojich predstaveniach nepoužívajú zvieratá. Toto uľahčuje ich prepravu, organizáciu na mieste konania predstavení a v neposlednom rade aj ich zapáčenie sa divákom, ktorí so zvieratami súcitia.

Cirkus v Číne je starý asi ako písmo ktorého vek sa odhaduje na 5000 rokov.

Skupina Akrobatov založená v r. 1958 sa už 50 rokov snaží o sformovanie – obnovu akrobacie a počas tohto procesu vznikali neobyčajné programy, ktoré vyžadujú výnimočnú dávku šikovnosti, svojsky okorenené a oživené v národnom štýle.

Skupina už navštívila viac ako 70 krajín ako Japonsko, Amerika, Rumunsko, Maďarsko, Nemecko, Brazília, Singapur, Pakistan, Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Indonézia, Kolumbia, Česko i Slovensko. Všade kam prišli, ich vrelo vítali, a ich zahraniční priatelia si vysoko cenia ich predstavenia.

ČÍNSKY NÁRODNÝ CIRKUS predvádza akrobaciu ktorú trénuje už od mladého veku. Celé predstavenie je o šikovnosti ľudí. Predstavenie bude zložené z dvoch cca 45 minútových častí a je inšpiráciou pre deti, ako i zamyslením kam až sa dá ľudská šikovnosť dotiahnuť pre dospelákov. Po každom predstavení si akrobati ešte dennodenným tréningom trebárs aj na chodbe hotela kde sú ubytovaní zdokonaľujú jednotlivé triky. Súčasťou predstavení je sem tam i nehoda, pri ktorom si niekto zlomí nos alebo vyvrtne rameno alebo iný kĺb. Na toto sú akrobati naučení a ak tomu nepredchádza krkolomný pád tak si bežný divák ani nevšimne, že sa niečo udialo.



Najlepší akrobati vám ukážu, prečo na ich predstaveniach po celom svete ľudia zatajujú dych..

Vstupenky zakúpite v sieti

