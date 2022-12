Pozrite si horúce trendy pre Vianoce 2022, PORADÍME VÁM ako dosiahnuť správnu vianočnú atmosféru!

Prírodné Vianoce

Prineste si do svojho domova hrejivé kúzlo Vianoc v prírodnom štýle ako za dávnych časov. Ako už názov napovedá, pri dekorovaní využijete prírodné farby zimy – hnedá, zelená, sivá či piesková a prírodné materiály ako je drevo, kov, kameň. Hľadajte doplnky s prírodnými motívmi v tlmenejších farbách, vpustite domov jemný dotyk zimnej prírody a vychutnajte si pohodovú sviatočnú atmosféru.

Glamour Pink

Tento štýl je ideálny pre romantické duše, ktoré sa neboja nežnej extravagancie. Ružový trend pre rok 2022 prináša jemné pastelové farby ako je ružová, béžová a jemná červenohnedá, doplnené tradičnými ligotavými farbami – zlatou a striebornou. Netreba zabudnúť ani na kráľovnú zimných farieb – snehovo bielu. Farebné kombinácie – decentné pastelové odtiene ružovej so zlatou a striebornou vytvárajú kúzlo Vianoc ako z rozprávok. A v rozprávkach sa dejú skutočné vianočné zázraky, stačí si želať!

Zlaté Vianoce

Ste priaznivcami zlatej farby a honosných dekorácií a nebojíte sa to ukázať? Vianoce sú pre zlatý štýl ako stvorené! Použite zlatú farbu ako dominantný prvok vianočnej výzdoby a pohrajte sa s ňou v kombinácii s rozličnými materiálmi ako sú mäkučké vankúše či kovové svietidlá, dotvárajúce slávnostnú atmosféru. Zlatá farba vynikne naplno napríklad na slávnostnej štedrovečernej tabuli, či už sú to zlatom olemované taniere či poháre, snehobiele obrusy so zlatými výšivkami, zlaté kovové svietniky a sviečky, či ligotavé zlaté vianočné ozdoby na stromček. Aby to u vás nakoniec nevyzeralo ako v zlatníctve, zapojte aj odtiene bielej, vanilkovej či béžovej a nebojte sa ani kombinácie s červenými akcentmi. Zlaté Vianoce vás zahalia slávnostným leskom a povznášajúcim pocitom.

Biele Vianoce

Na prvý pohľad sa tento štýl zdá ako nenáročný, ktorý zvládne každý, vyhnúť sa určitej monotónnosti však môže byť celkom oriešok. Pre skutočných milovníkov dokonale zladených Vianoc je štýl bielych Vianoc skutočná výzva a zároveň jeden z najhorúcejších trendov tohto roka. Tajomstvo zvládnutia sa skrýva v kombinácii rôznych materiálov, povrchov a odtieňov bielej. Využite biele textílie ako sú závesy, dekoratívne vankúše či prehozy, huňaté deky a kožušinky. Doplňte ich napríklad bielymi svietnikmi, dekoratívnymi postavičkami typickými pre zimné a vianočné obdobie, pričom mnohé doplnky si viete vyrobiť sami. Pomocou dekoračného spreja zahaliť do bielej farby šišky či vetvičky, ktoré ste nazbierali na nedeľnej prechádzke v lese.

Interiéru dodá slávnostný nádych aj kombinácia bielej so striebornou farbou. Stromček, ozdobený výhradne bielymi vianočnými ozdobami bude vyzerať ako zo zimnej snehovej rozprávky a ak si dáte záležať aj na balení darčekov napríklad do strieborného papiera s rozličnými vzormi, o kúzelný moment na Štedrý večer máte postarané.

