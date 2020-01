Slovensko chce pri rokovaniach o brexite klásť dôraz na vzájomný obchod

Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

BRATISLAVA – Počas rokovaní o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po odchode z Európskej únie (EÚ) bude SR klásť dôraz na vzájomný obchod. Rovnako aj na úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a pokrytia spolupráce v civilných a rodinných veciach pre Slovákov, ktorí tam žijú. Vyplýva to z materiálu rezortu diplomacie o príprave Slovenska na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so Spojeným kráľovstvom a schválenie jej štatútu.