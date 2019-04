Hlavnou témou odklad brexitu: Babiš podporí Tuskov plán, lídri budú rokovať do noci

Podľa neho by tento plán "upokojil situáciu" a dal Británii dostatok času na to, aby sa rozhodla, čo chce urobiť. "Je to dobrý návrh," dodal Babiš. Predsedníčka britskej vlády požiadala o odklad brexitu do 30. júna, Tusk navrhol až ročný odklad, ktorý je však podmienený určitými podmienkami, napríklad tým, že Británia nebude klásť prekážky v rozhodovacom procese EÚ, kým bude jej členom. Odkladu brexitu bude venovaný dnešný mimoriadny summit lídrov EÚ v Bruseli. Aktuálny termín odchodu Británie z EÚ je piatok 12. apríla.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Lídri EÚ budú rokovať do noci

Viacerí lídri krajín EÚ sú naklonení vyhovieť žiadosti britskej premiérky Theresy Mayovej o v poradí už druhý odklad odchodu Británie z Európskej únie. V tomto zmysle sa po príchode na stredajší mimoriadny summit EÚ v Bruseli vyjadrili napríklad estónsky premiér Jüri Ratas, predseda lotyšskej vlády Arturs Krišjanis Karinš alebo český premiér Andrej Babiš.

Ratas povedal, že EÚ musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby predišla tomu, že Británia odíde bez dohody alebo aj bez prechodného obdobia. Práve taký scenár by mohol nastať v prípade, že by sa európski lídri na ďalšom odklade brexitu na stredajšom summite nedohodli, uviedla agentúra AP.

Estónsky premiér v tejto súvislosti dodal, že jeho krajina predĺženie odkladu brexitu podporí. Lotyšský premiér Krišjanis Karinš zase uviedol, že ak Británia žiada o viac času, "myslím, že by sme mali zvážiť, že im ten čas dáme".

Macron: Lídrom EÚ sa musí vysvetliť, prečo potrebuje Británia viac času

Jednota Európskej únie je stále v ohrození a nič ju nesmie narušiť, myslí si francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vyjadril sa tak po príchode na mimoriadny summit EÚ o brexite, ktorý sa v stredu koná v Bruseli. Macron v tejto súvislosti dodal, že nie je na 27 členských štátoch Únie, aby "sa postavili" proti brexitu.

Zdroj: SITA/Ian Langsdon, Pool via AP

Francúzsky prezident ďalej uviedol, že "nič nie je isté", čím podľa televízie Sky News narážal na odklad odchodu Británie z Európskej únie do 30. júna, o ktorý minulý týždeň požiadala britská premiérka Theresa Mayová. Európskym lídrom podľa jeho slov bude musieť Británia vysvetliť, prečo by mala dostať viac času.

Mayová je podmienečne pripravená na odklad brexitu o niekoľko mesiacov

Britská premiérka Theresa Mayová na stredajšom stretnutí s hlavami štátov a vlád zvyšných 27 členských štátov EÚ konanom v rámci mimoriadneho summitu Únie v Bruseli vyjadrila pripravenosť na odklad brexitu o niekoľko mesiacov. Podmienila to však tým, že Británia bude môcť odísť z EÚ skôr, konkrétne v okamihu, keď budú splnené podmienky pre riadený brexit. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje blízke rokovaniu.

Mayová počas približne hodinu trvajúceho stretnutia informovala jeho účastníkov aj o rozhovoroch s opozičnou Labouristickou stranou, ktorých cieľom je zabezpečiť potrebnú väčšinu v Dolnej snemovni britského parlamentu potrebnú na schválenie dohody o brexite, dosiahnutej s EÚ.

Podľa spomínaných zdrojov boli Mayovej vyjadrenia záväznejšie ako zvyčajne, aj keď nešli do podrobností. Po svojom vystúpení čelila britská premiérka mnohým otázkam zo strany ostatných lídrov EÚ. Stretnutie s Mayovou sa skončilo krátko pred 20.00 h. Mimoriadny summit teraz pokračuje už bez účasti britskej premiérky.

Mayová nepovedala, či opustí post premiérky, ak Británia neopustí EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v stredu odpovedať na otázku, či odstúpi zo svojej funkcie, ak Británia zotrvá v EÚ aj po 30. júni. "Pracujem na tom, aby sme zabezpečili, že Spojené kráľovstvo odíde čo najkratšom čase," povedala britská premiérka, ktorú citoval denník Guardian.

Britská premiérka po príchode do Bruselu, kde sa v stredu koná mimoriadny summit EÚ o odklade odchodu Británie z EÚ do 30. júna, vyslovila nádej, že Británii sa podarí opustiť Úniu pred 22. májom, čo by znamenalo, že Spojené kráľovstvo sa v dňoch 23. — 26. mája nebude musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. Zároveň vyjadrila nádej, že Dolná snemovňa britského parlamentu dovtedy schváli predbežnú dohodu o brexite, ktorú s Bruselom uzavrela jej vláda a parlament ju už trikrát odmietol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

Na otázku, či nie je zahanbená, že žiada EÚ o ďalší odklad, Mayová odpovedala: "Mnoho ľudí bude znechutených, že sa tento summit koná. Parlament nijakú dohodu neschválil. Rokujem však s opozíciou a pokúšam sa nájsť riešenie."

Európski lídri v stredu na mimoriadnom summite EÚ buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Theresy Mayovej o ďalší odklad brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla s tým, že pôvodný termín odchodu bol stanovený na 29. marca.

Merkelová pred summitom EÚ nevylúčila dlhší odklad termínu brexitu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu uviedla, že podporuje, aby Spojené kráľovstvo získalo viac času na zabezpečenie svojho odchodu z Európskej únie, než žiada britská premiérka Theresa Mayová. Tá minulý týždeň požiadala o odklad termínu tzv. brexitu na 30. júna. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

Zdroj: SITA/AP/Olivier Matthys

Merkelová pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli poslancom v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) povedala, že je možné, že lídri "budú súhlasiť s dlhším odkladom, než požadovala britská premiérka". Merkelová dodala, že ona i nemecká vláda sú toho názoru, že "môžeme dať obom stranám rozumný čas" na to, aby sa dosiahla dohoda o riadenom brexite.

Kancelárka zdôrazňuje, že naďalej je v záujme Nemecka to, že Británia opúšťa Úniu "riadeným spôsobom", píšu agentúry. Hlavy vlád a štátov 27 členských krajín by mali popoludní v Bruseli rozhodnúť o tom, či poskytnú britskej vláde druhý odklad odchodu z EÚ, a ak áno, za akých podmienok. To záleží aj od toho, aké záruky svojim partnerom predloží britská premiérka Theresa Mayová.