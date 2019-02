Brexit sa možno neuskutoční: Z Londýna prichádzajú informácie o odložení na rok 2021

LONDÝN - Odchod Británie z Európskej únie by mohol byť napokon odložený až na rok 2021. S odvolaním sa na nemenované zdroje z EÚ to v nedeľu napísal britský denník The Guardian.

Plán odkladu brexitu na rok 2021 v súčasnosti podľa uvedených zdrojov skúmajú najvyšší predstavitelia EÚ. Zástancom odloženia brexitu na výrazne neskorší termín, než je súčasný 29. marec 2019, je údajne aj predseda Európskej rady Donald Tusk. Podľa Tuska by sa mal uplatniť takýto scenár v prípade, ak bude parlament v Londýne aj naďalej odmietať dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorú s Bruselom vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová.

V prípade odloženia brexitu na rok 2021 by Británia zostala členskou krajinou EÚ aj počas 21-mesačného obdobia, ktoré malo byť pôvodne prechodným obdobím po brexite. To by poskytlo ďalší priestor pre rokovania o budúcich vzťahoch medzi európskou dvadsaťsedmičkou a Britániou. V tomto dodatočnom čase by sa mohlo potenciálne nájsť aj iné riešenie namiesto kontroverznej írskej poistky, ktorá má zabrániť obnoveniu tvrdej hranice na írskom ostrove.

Ak by napokon došlo k odkladu brexitu, predstavitelia EÚ si želajú, aby bol termín odložený na výrazne neskorší termín, píše The Guardian. Ak by bol odchod odložený napríklad len o niekoľko mesiacov, podobná patová situácia so schvaľovaním brexitovej dohody by sa mohla opakovať už v priebehu nadchádzajúceho leta.

Podľa nemenovaného diplomata z prostredia EÚ by bol v tomto kontexte zmysluplný 21-mesačný odklad, ktorý by umožnil dôkladne prerokovať všetky otázky. Túto predstavu podporuje aj vplyvný generálny tajomník Európskej komisie Martin Selmayr, v médiách označovaný za sivú eminenciu Bruselu.

Podľa denníka The Guardian v Bruseli v súčasnosti rastie nervozita z toho, ako premiérka Mayová rieši otázku brexitu. Dobre informované zdroje momentálne odhadujú pravdepodobnosť tvrdého brexitu bez dohody na viac ako 50 percent.