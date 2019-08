VIDEO Slovenský tenis je pred US open v troskách. V New Yorku sa musíme spoliehať iba na zázraky

Tenisový areál Flushing Meadows v New Yorku, kde sa bude konať posledný grandslamový turnaj sezóny

BRATISLAVA – Australian open, Roland Garros, Wimbledon. Tri zo štyroch grandslamových turnajov sezóny sú už minulosťou, pred tenistami je už iba posledný. US open v New Yorku, ktorý je na programe od 26. augusta do 9. septembra. Najväčší, najbláznivejší, najdrsnejší turnaj, ktorý je megalománsky vo všetkom. Kapacitne, odmenami, hlukom a mediálnym záujmom. Nikde inde nie je taký organizovaný chaos, toľko ľudí a taký biznis ako v New Yorku.