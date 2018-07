Do Európy smeroval nenormálne plný čln migrantov: Na prsty im stúpili pobrežné stráže

TRIPOLIS - Celkovo 156 migrantov, ktorí mali na namierené do Európy, zadržala cez víkend líbyjská pobrežná stráž na dvoch gumených člnoch blízko pobrežia Líbye. S odvolaním sa na vyhlásenie líbyjských námorných síl o tom z noci na pondelok informovala agentúra DPA.

Na jednom člne sa viezlo 116 migrantov vrátane piatich žien, ktorých zastavili v nedeľu neďaleko mesta Zuára na severozápade Líbye, uviedol hovorca líbyjského námorníctva. Migrantov pochádzajúcich z rôznych afrických krajín previezli na námornú základňu do hlavného mesta Tripolis.

Ďalší gumený čln neďaleko spomínaného líbyjského mesta zadržali už skôr v sobotu večer a viezlo sa na ňom 40 migrantov, z toho osem žien a jedno dieťa. Medzi nimi bolo 19 Maročanov, 16 Nigérijčanov, štyria Egypťania a jeden Sýrčan, informovalo námorníctvo na sociálnej sieti Facebook.

Líbyjské úrady za pomoci Európskej únie vystupňovali úsilie obmedziť prúd migrantov smerujúcich cez Stredozemné more do Európy. Z Líbye sa stal hlavný tranzitný bod do Európy pre tých, ktorí utekajú pred chudobou či občianskymi vojnami v afrických krajinách. Pašeráci ľudí využívajú chaos, ktorí v Líbyi vypukol po zvrhnutí a zabití dlhoročného líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího.