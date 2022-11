Vodič bratislavskej MHD našiel na konečnej v autobuse... Veľké pátranie! A takto sa skončilo

BRATISLAVA - Zdá sa, že dobrých skutkov je dnes ako šafranu. Dejú sa, len o nich málo počuť. O jeden pekný príbeh sa podelil šofér bratislavského autobusu. Prezradil, ako našiel stratenú peňaženku a dokonca sa mu podarilo vypátrať jej majiteľa. Vodič dúfa, že mu to v budúcnosti prinesie šťastie na dobrých ľudí.

Vodič autobusu s číslom 83, známym svojou dlhou trasou z Petržalky do Dúbravky, sa podelil o svoj zážitok z poobednej služby z tohto leta. "Na mesto už sadla tma. Odstavujem Mercedes na konečnej Pri kríži. Konečne na pár minút vystupujem z kabíny a preťahujem si stuhnuté telo," začína svoje rozprávanie Marek na stránke Revízori Bratislava. Následne vykoná prehliadku interiéru autobusu. Počas nej si všimol na sedadle za vodičovou kabínou peňaženku. Bol v nej značný finančný obnos aj električenka, takže majiteľovi by určite veľmi chýbala.

Na základe osobných údajov začal šofér pátrať po majiteľovi na Facebooku. Stačila chvíľa lustrovania a už ho zrejme aj našiel. "Všimnem si meno jeho matky. Otváram jej profil a tam prekvapenie. Býva v tej istej obci ako ja. Nachádzam jej telefónne číslo." Marek následne kontaktoval dotyčnú pani a dal jej pár kontrolných otázok. Tej už medzičasom syn povedal, že stratil peňaženku.

Dvojica si dohodla stretnutie. Aby sa vodič uistil, že je to naozaj správna osoba, položí žene ešte jednu kontrolnú otázku. "Odovzdávam jej peňaženku a odmietam prevziať nálezné. Musíme si pomáhať. Snáď budem mať aj ja raz šťastie na poctivého človeka," dodal na záver. Ľudia ocenili Marekovu poctivosť a to, že sa v tejto situácii zachoval tak, ako mal. Nie je to totiž samozrejmosť. "Ďakujem, že ešte existujú úžasní ľudia," napísala Silvia a hovorila určite za všetkých.