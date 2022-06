Starček (100) pracuje v rovnakej firme už rekordných 84 rokov: Prezradil dôvod, zaslúži si obdiv

BRAZÍLIA - Storočný Walter Orthmann z juhobrazílskeho mesta Brusque sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov ako človek, ktorý najdlhšie na svete vydržal pracovať v jednej firme. V spoločnosti, ktorá vyrába látka, je totiž zamestnaný nepretržite už 84 rokov, informovala agentúra Reuters.

Orthmannova rada všetkým, ktorí chcú prežiť dlhý a spokojný profesný život, je prekvapivo jednoduchá - robte to, čo vás baví a vyhýbajte sa nezdravému jedlu. "Práca vás musí baviť. Nemôžete robiť len tak hocijakú prácu, aby ste mohli povedať, že pracujete. To nefunguje. To nebudete schopní vydržať," zdôraznil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Podľa miestnych médií začal Walter vo firme, ktorá je dnes známa ako RenauxView, pracovať ako robotník. Čoskoro ale prešiel do administratívy a nakoniec sa stal vedúcim predaja. Aby sa udržal vo forme, denne cvičí a stráži si jedálniček.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

"Vyhýbam sa soli a cukru. Vyhýbam sa veciam, ktoré škodia črevám. Vyhýbam sa coca-cole a iným limonádam. Jem len veci, ktoré sú pre vás dobré. To naozaj pomáha vášmu telu, aby bolo stále silné," dodal čiperný starček.