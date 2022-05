VIDEO Obrovská dráma na križovatke: Vodička odpadla, jej auto sa rozbehlo na červenú!

BOYNTON BEACH - Policajné oddelenie na americkej Floride zverejnilo na sociálnych sieťach zábery, ktorá dokazujú, že viera v ľudstvo ešte nie je zatratená. Vodička počas státia na semafore upadla do bezvedomia, zatiaľ čo jej auto sa pomaly pohýnalo smerom do križovatky. Možnej zrážke zabránili ostatní účastníci cestnej premávky, ktorí jej tak zrejme zachránili život.

Policajné oddelenie Boynton Beach zdieľalo zábery z bezpečnostnej kamery, na ktorých je vidieť, ako skupina pomohla žene v bezvedomí počas jazdy na rušnej križovatke. Muži zákona zároveň vyzvali užívateľov, aby im poslali akékoľvek informácie o ľuďoch, ktorí žene pomohli zachrániť život.

Na videu z 5. mája vidno auto, ktoré sa začne pomaly hýbať do križovatky bez ohľadu na to, že na semafore je stále červená. Jedna žena si to všimla a okamžite sa k nemu rozutekala. Snažila sa dostať dnu do vozidla, ktorého vodička Laurie Rabyorová bola v bezvedomí, no nedarilo sa jej to. Ostatným účastníkom cestnej premávky dala najavo, že potrebuje, aby jej pomohli zastaviť auto. Čoskoro sa k nej pridali ďalší motoristi, ktorí vystúpili zo svojich vozidiel a spoločnou silou auto zastavili. Potom pomocou činky rozbili okno a otvorili dvere.

"Auto bolo následne odstavené a milosrdní samaritáni ho odtlačili na neďaleké parkovisko 7-Eleven, kde zdravotná sestra, ktorá zatiaľ telefonovala s linkou prvej pomoci, poskytla lekársku pomoc, kým neprišli hasiči," uviedli miestni policajti. Rabyorová sa po príchode pomoci zotavila. Údajne si nepamätá, kedy a ako upadla do bezvedomia, ale pripisuje to kombinácii užívania liekov na vysoký krvný tlak nalačno.

Video sa rýchlo začalo šíriť na sociálnych sieťach, vďaka čomu sa ľuďom podarilo identifikovať mnoho osôb, ktoré vodičke pomohli. Ocenili dobrý skutok, ktorí vykonali. "Akí múdri ľudia. Všimnite si, že rozbili okno ďalej od vodičky, čo zmenšilo pravdepodobnosť, že ju zasiahne sklo," napísal jeden z komentujúcich. "Obnovilo to moju vieru v ľudstvo," uviedla iná užívateľka.