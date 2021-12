VIDEO Vodička vytočila ostatných na parkovisku: Urobiť to vám, ako by ste reagovali?

Vodička v čiernom hatchbacku Škoda bránila ostatným vo výjazde z parkovacieho miesta. Video, ktoré sa objavilo na TikToku, videli už viac ako štyri milióny ľudí. Začína sa záberom, na ktorých žena pomaly vráža do muža. Ten držal šálku kávy. "Čo je s tou ženou?" opýtal sa, keď začala pridávať plyn. Vodička sa potom nahnevane pristavila pri dvojici a stiahla okno. Nahnevaná ich poznámkami zakričala: "Stavím sa, že ste jedným z tých, ktorí na ňu idú zozadu." Následne sa zasmiala a odišla.

"To je absolútne šokujúce," reagoval muž. "Preboha, nie je to nechutné? Wow," pridala sa žena. Mnohí považujú incident za veselý. "Je to ikona, je to legenda," napísal jeden z užívateľov, pričom narážal na arogantnú vodičku.

