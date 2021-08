3 izby v jednej: Zistite, ako si lacno a štýlovo zariadiť obývačku

BRATISLAVA - Chcete dodať svojej obývačke druhý dych, aby ste sa v nej cítili lepšie ako doteraz? Malé priestory a nízky rozpočet sú najčastejšími problémami pri rekonštrukcii slovenských domácností. Interiérová dizajnérka Janka z IKEA nám však ukázala, že aj menšia obývačka sa dá premeniť na multifunkčný priestor, v ktorom sa spájajú tri rôzne izby. A nemusí vás to vôbec zruinovať.

Rozdeliť, ale zároveň spojiť

Najväčšou výzvou pri zariaďovaní malej obývačky, ktorá slúži aj ako jedáleň, pracovňa či detská herňa, je vytvorenie hraníc medzi jednotlivými zónami. „Miestnosť je dobré rozdeliť na viacero sektorov, ale tie je zároveň potrebné spojiť do jedného harmonického celku,“ hovorí Janka z IKEA.

Zónové rozdelenie je dôležité najmä preto, aby v miestnosti mohlo fungovať viac ľudí súčasne a navzájom si neprekážali. Jednotlivé časti takejto obývačky však musia na seba nadväzovať, aby izba nepôsobila príliš chaoticky. O to sa môžu postarať napríklad vzájomne ladiace farebné kombinácie nábytku. Ideálna na tento účel je aj obojstranná knižnica, napríklad z políc KALLAX. Vďaka nej získate napríklad vlastný pracovný kútik, v ktorom vás nebudú rušiť hrajúce sa deti alebo iní členovia domácnosti.

Sedačka je základom každej obývačky

Ak máte menšiu obývačku, pri výbere sedačky by ste mali byť mimoriadne dôslední. Tá totiž dokáže výrazne zmeniť charakter priestoru. Tu je pár tipov od interiérových dizajnérov IKEA, ktorých sa oplatí držať:

Vyberajte čo najpraktickejšiu sedačku, ktorá má úložné priestory . Hravo tak do nej budete môcť odložiť rôzne veci, ktoré by vám inak zbytočne zaberali miesto a vytvárali neporiadok.

Zaujímavým riešením sú rohové sedačky. Majú veľmi dobrú schopnosť opticky rozčleniť priestor na zóny, čo práve v tomto prípade potrebujeme.

Chcete poskytnúť komfortný nocľah svojim návštevám? Zvoľte rozkladaciu sedačku.

Skvelou voľbou sú sedačky s odnímateľným poťahom. Ten viete jednoducho vyprať, alebo ho môžete kedykoľvek vymeniť za iný, ak sa vám náhodou zunuje, čim sedačke vdýchnete „nový život“.

Náš tip je rohová sedačka FRIHETEN (329 €). Je jednoduchá, rozkladacia a ukrýva aj úložný priestor.

Zdroj: IKEA

Zo starého nové

S vysedeným gaučom toho veľa nenarobíte, ale napríklad drevený stolík či stoličky môžete zrenovovať, hovorí interiérová dizajnérka Janka z IKEA. Stačí ich trochu obrúsiť a dopriať im nový náter. Tento prístup je ekologický a zároveň vám ušetrí peniaze. Pri výbere farby sa nemusíte obmedzovať na ponuku v predajni, ale viete si vybrať odtieň podľa svojich predstáv. Podobným spôsobom môžete zrenovovať aj iné stále funkčné kusy nábytku či napríklad rámy na fotografie a obrazy.

Zdroj: IKEA

Myslite na úložné priestory

Pri voľbe nábytku je potrebné uvažovať tak, aby ste z minima vyťažili maximum. Veľké ťažkopádne skrine vymeňte za moderné komody so štíhlym dizajnom, ale množstvom úložného priestoru, či za policový systém na celú stenu. Praktická je podnožka so skrytým úložným priestorom, napríklad VIMLE (IKEA, 150 €). Pre deti, ale aj dospelých je vhodné využitie skrinky alebo stolíka na kolieskach, ktorý môžete jednoducho premiestniť tam, kde sa vám práve hodí.

Zdroj: Ikea

S doplnkami opatrne

Sedačku dokážete oživiť výraznými vankúšmi, steny farebnými dekoráciami či obrazmi. Ale pozor, nepreháňajte to. Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. V tomto prípade môže priveľa doplnkov spôsobiť, že vaša obývačka bude pôsobiť opticky menším dojmom. A to pravdepodobne nechcete. Využiť môžete najmä steny – obrazy, fotografie či plagáty v rámoch na stene vám nezaberú vlastne žiadny priestor, no izbu pekne dotvoria. Rôznorodé rámy dostanete v IKEA.

Zdroj: IKEA

Osvetlenie dodá miestnosti atmosféru

Nezabúdajte ani na správne osvetlenie. Stropné svietidlá kombinujte so stojacimi či stolovými lampami, ktoré sa postarajú o perfektné lokálne osvetlenie dôležitých miest. Trendom sú žiarovky s premenlivou svietivosťou, vďaka ktorým si dokážete vytvoriť dokonalú večernú atmosféru presne podľa vašej nálady. Stolová lampa FYXNÄS (14,99 €) s dizajnovým tienidlom ozvláštni každý priestor dokonca aj vtedy, keď nesvieti.

Zdroj: IKEA

Obývačka podľa vašich predstáv

S modernými udržateľnými riešeniami nábytku a doplnkov IKEA je zariaďovanie malých priestorov hračkou. Stačí sa trochu pohrať s výberom jednotlivých kusov alebo jednoducho využiť už predpripravené zostavy. Na to, aby ste zmenili svoju obývačku na nepoznanie, si už nemusíte brať drahé pôžičky. Svoj domov teraz dokážete kompletne pretvoriť za niekoľko stoviek eur. Tak ako, idete do toho aj vy?

Zdroj: IKEA

Advertoriál pripravený v spolupráci s IKEA.