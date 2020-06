Dievčatá (7, 9) dva mesiace kvôli koronavírusu nevideli svoju mamu: VIDEO dojímavého stretnutia

Suzanne (43) pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde strávila takmer celé obdobie pandémie vo Veľkej Británii. Kvôli tomu viac ako dva mesiace nevidela svoje dcéry Hettie (7) a Bellu (9). Rozhodla sa, že svojím príchodom ich poriadne prekvapí. Dievčatá práve pozerali televíziu, keď zozadu do miestnosti vstúpila ich mama a potichu kráčala smerom ku gauču. Bella a Hettie stále nič netušili a naďalej pozerali film. "Čo to sledujete?" opýtala sa Suzanne spoza gauča. Keď sa sestry otočili, okamžite sa jej vrhli do náručia. "Bolo úžasné ich znova vidieť, strašne mi moje dievčatá chýbali. Keď začali plakať, cítila som sa veľmi zle, ale zároveň aj dobre, pretože som bola späť," opísala dojímavý moment Vaughanová.

Zdroj: profimedia.sk

Operátorka operačného oddelenia v Nemocnici kráľovnej Alžbety v Norfolku priznala, že bolo veľmi ťažké poslať svoje dcérky k sestre, aby mohla v nemocnici tráviť všetok čas. Dlhé hodiny pracovala v prvej línii zdravotníkov. "Nechať ich tu bolo veľmi ťažké, pretože som nevedela, ako dlho to bude trvať, kým ich znova uvidím. Nikdy som nečakala, že to bude deväť týždňov," poznamenala. Teraz je už u nej na prvom mieste rodina.

Zdroj: profimedia.sk

Video dojalo k slzám mnohých ľudí, ktorí zároveň Suzanne odkázali, že sú vďační za jej obetu. "Títo hrdinovia priniesli obrovské obete pre iných ľudí. Prosím, pokračujte," napísala jedna osoba na Twitteri. Vaughanová ľuďom odkázala, aby boli aj naďalej opatrní. "Je toľko ľudí, ktorí sa obetujú, a kým to sami nezažijete, nikdy to neoceníte," dodala.