Tieto miesta ťa dostanú neskutočnými výhľadmi: Máme pre teba tipy z prvej ruky, ako si užiť rakúske Alpy na bicykli aj pešo

BRATISLAVA - Rakúsko je od Slovenska na skok. Vďaka výbornej infraštruktúre tam môžeš risknúť dovolenku aj úplne na blind, ako sme to urobili my. Keďže sme klasicky pred odchodom nič nestíhali a roboty bolo viac ako zvyčajne, rozhodli sme sa ísť do Álp. Do auta sme zbalili stany, varič a ešus, výbavu, na kufor zavesili bicykle a išlo sa. Rozhodli sme sa prespať pár nocí aj v okolí Salzburgu, ktorý je od Bratislavy zhruba 3,5 hodiny jazdy. Z neplánovaného výletu sa nakoniec vykľulo celkom bláznivé dobrodružstvo.