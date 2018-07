Veľké sucho prispelo k nádhernému objavu: Voda v priehrade poklesla a odhalila túto NÁDHERU

Priehrada Spelga v pohorí Mourne Mountains býva zaplavená vodou a slúži tak severoírskym okresom Down a Armagh. Nedávna vlna horúčav však spôsobila pokles hladiny a odhalila tak infraštruktúru vybudovanú ešte za čias viktoriánskej éry v 18. storočí. Tieto cesty sa zvyčajne ukrývajú pod vodou, teraz sú však viditeľné a navštívili ich už stovky turistov, aby sa nimi prešli.

When you cycle over a road and bridge that have been underwater for 60 years #Spelga #HeatWave2018 #hosepipeban @newslineweather @barrabest @metoffice pic.twitter.com/CDSMwMB6cr