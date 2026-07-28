Mrazivé čísla polície! Na Slovensku identifikovali 29 obetí obchodovania s ľuďmi

BRATISLAVA - Jednotka nelegálnej migrácie od začiatku roka do 30. júna evidovala 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi. V nich identifikovali 29 obetí obchodovania s ľuďmi. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 30. júla.
Zároveň policajti počas celoeurópskych spoločných akčných dní EMPACT (Joint Action Days - JAD), ktoré sa konali od 8. do 12 júna, skontrolovali 11.373 osôb, z toho 45 cudzincov pochádzajúcich z rôznych krajín najmä z Thajska, Indie a Vietnamu. Neidentifikovali však žiadnu potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi, priblížila Hrabovská. Dodala, že kontroly vykonali na celom Slovensku. Skontrolovali podnikateľské subjekty, hraničné priechody, verejné priestranstvá či obchodné domy.
Cieľom bolo odhaliť zločincov
JAD je zameraný na boj proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality. „Cieľom medzinárodnej operácie pod záštitou Europolu, Frontexu a Interpolu, prebiehajúcej v 59 krajinách, bolo odhaliť a rozložiť organizované zločinecké skupiny, ktoré sa venujú trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi a identifikovať potenciálne obete obchodovania s ľuďmi,“ uviedla Hrabovská.
Zúčastnené krajiny a ich orgány činné v trestnom konaní identifikovali 2070 obetí a potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 1908 dospelých a 162 maloletých obetí. Podľa Hrabovskej zatkli 1024 podozrivých osôb, z toho 334 za obchodovanie s ľuďmi a 690 za iné trestné činy. Taktiež identifikovali 201 ďalších podozrivých osôb a začatých bolo 465 nových vyšetrovaní, doplnila.
Vykorisťovanie zostáva hrozbou
Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom a prípady eviduje Policajný zbor aj na území SR. „Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania, nútenej kriminality alebo nútených sobášov. Obete bývajú často izolované od okolia, pod neustálym dohľadom páchateľov a zbavené možnosti slobodne rozhodovať o svojom živote,“ poznamenala Hrabovská. V niektorých prípadoch sú obete vystavené fyzickému či psychickému násiliu, odopieraniu stravy alebo sú nútené užívať alkohol či omamné a psychotropné látky s cieľom zvýšiť ich závislosť od páchateľov, uviedla.
Polícia v tejto oblasti vykonáva aj preventívne aktivity. Za prvý polrok zrealizovala 122 preventívnych aktivít ako besedy či prednášky pre 3471 žiakov a študentov z 30 základných škôl a 82 stredných škôl. Policajti odporúčajú byť obozretnými počas získavania nových skúseností či pracovných príležitostí. „Pred odchodom do zahraničia si dôkladne overte pracovnú ponuku, zamestnávateľa aj sprostredkovateľa. Neverte ponukám, ktoré sľubujú vysoké zárobky bez jasných podmienok, a nikdy nepodpisujte dokumenty, ktorým nerozumiete,“ radia.
Ako sa chrániť pred pascami?
Taktiež upozorňujú, aby ľudia nikomu neodovzdávali svoje osobné doklady a mali ich vždy pod kontrolou. V mobilnom telefóne by podľa polície mali mať ich kópiu a zdieľať ju s dôveryhodnou osobou. Rovnako by mali informovať svojich blízkych o mieste pobytu, plánovanej trase a pravidelne s nimi komunikovať. „Pri príchode do zahraničia venujte pozornosť tomu, kto vás vyzdvihuje a kde budete ubytovaní. Fotografiu evidenčného čísla vozidla alebo miesta ubytovania pošlite rodine alebo priateľom. Ak vám v tom niekto bráni, berte to ako vážny varovný signál,“ povedala Hrabovská.