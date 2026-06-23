Kandidát na primátora Bratislavy Winkler: FOTO Pristihnutý v meste s peknou blondínou! Romantické odhalenie

BRATISLAVA - Romantika ako vyšitá. Kandidáta na primátora Bratislavy Martina Winklera sme pristihli na schôdzke v centre hlavného mesta. Tentokrát však nešlo o žiadne pracovné záležitosti, spoločnosť mu totiž robila žena - jeho manželka.
Dvojicu sme zastihli v reštaurácii v centre mesta. Keďže leto sa už naplno rozbehlo, pár si horúce slnečné počasie vychutnával na vonkajšej terase. Už na prvý pohľad bolo jasné, že nejde zrejme len o obyčajný obed. Kandidát na primátora totiž svojej manželke priniesol veľkú kyticu kvetov.
Na to, aký mal na to dôvod a či spoločne v meste oslavovali, alebo si chcel niečo takýmto spôsobom "vyžehliť", sme sa opýtali priamo jeho. "Manželka oslavuje okrúhle narodeniny. Chcel som ju potešiť kyticou kvetov a popriať jej všetko najlepšie na dobrom obede," prezradil.