Farmárom hrozí prepadnutie priamych platieb za stovky miliónov eur: Demokrati vyzývajú Takáča, aby začal konať

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Demokrati vyzýva agroministra Richarda Takáča (Smer-SD), aby okamžite začal konať a na najbližšie rokovanie vlády predložil jasne odpočtovateľný plán, podľa ktorého bude vyplatených 100 % priamych platieb poľnohospodárom. V opačnom prípade podľa Demokratov hrozí, že ak do 30. júna 2024 nepríde k zúčtovaniu všetkých priamych platieb, môžu farmári prísť až o stovky miliónov eur. Tie bude musieť Slovensko namiesto európskych zdrojov hľadať v štátnom rozpočte.

"Ak minister Takáč nesplní našu výzvu, tak sa bezodkladne obrátime na Európsku komisiu, Najvyšší kontrolný úrad SR, prokuratúru a Úrad vládneho auditu. Využijeme všetky dostupné prostriedky na to, aby sa dohodla náprava a za svoju nečinnosť niesol minister zodpovednosť," upozornil člen predsedníctva strany Michal Kiča.

archívne video

Richard Takáč sa vyjadruje k protestom poľnohospodárov po celej Európskej únii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa Demokratov nemôže Takáč "hrať vabank" s verejnými financiami a už vôbec nie s osudmi poľnohospodárov, ktorí sa práve pre neho ocitli v existenčnej kríze. Takáč musí okamžite začať rokovať a predstaviť riešenia, ako odškodní všetkých, ktorým v dôsledku omeškania vo vyplácaní dotácií vzniká škoda rôzneho charakteru.

Demokrati pripomínajú, že poľnohospodári v dôsledku nevyplatených dotácií čelia exekúciám, platobným rozkazom, upomienkam a budú musieť svojim veriteľom uhrádzať aj penále či úroky z omeškania. "Minister si nemá v takej závažnej situácii vyberať, s kým bude rokovať a s kým nie. Pred voľbami sa neustále oháňal rozvojom vidieka a tým, ako bude načúvať jeho potrebám. Menší poľnohospodári majú pre náš domáci trh rovnako dôležitú úlohu ako veľkí. Sú to často práve oni, kto dodáva kvalitné slovenské výrobky na naše stoly. Mal by im prejavovať rešpekt a úctu a nie ich slovne napádať či podávať trestné oznámenia za ich oprávnenú nespokojnosť," povedal Kiča.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z tohto dôvodu Demokrati očakávajú, že minister sa malým poľnohospodárom ospravedlní a prizve ich k rokovaciemu stolu. "Je priam cynické, že minister si nechal zvýšiť plat o niekoľko 1000 eur a poľnohospodárov necháva finančne vykrvácať. Zatiaľ nepreukázal žiadne manažérske schopnosti, za ktoré by si zaslúžil vyšší plat. Ak má v sebe ešte kúsok charakteru, chlapsky ho vyzývam, aby sa vžil do kože poľnohospodárov a vzdal sa svojho platu až do dňa, pokiaľ neprídu vyplatené dotácie na účet všetkým dotknutým poľnohospodárom," dodal Kiča.