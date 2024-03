Infolinku pre prvé kolo volieb prezidenta spustia v pondelok

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Infolinka bude voličom k dispozícii od pondelka 18. marca do piatka 22. marca od 7.30 h do 15.30 h. V deň volieb v sobotu 23. marca bude dostupná od 7.00 h do 22.00 h. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. O post hlavy štátu sa uchádza 11 kandidátov.