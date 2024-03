Voľby do Európskeho parlamentu sú už za rohom: TAKTO dopadli pred piatimi rokmi!

(Zdroj: SITA/Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++/dpa via AP)

BRATISLAVA – Voľby do Európskeho parlamentu sú na Slovensku už notoricky známe rekordne nízkou účasťou oprávnených voličov. Pred piatimi rokmi sa tak k hlasovacím urnám dostavilo len 23 percent všetkých oprávnených voličov. Práve však poslanci sediaci v Európskom parlamentne rozhodujú o osude našej krajiny v spolku krajín pod zástavou Európskej únie. Pozrite sa, ako tieto voľby dopadli v poslednom volebnom období.

archívne video

Kandidátku Smeru-SD povedie M. Beňová, nasleduje Ľ. Blaha a E. Kaliňák (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

K voľbám do Európskeho parlamentu sa v roku 2019 dostavil len 1 007 398 voličov, čo z celkového počtu oprávnených voličov predstavuje len necelú 23-percentnú účasť. Aj z tohto počtu bol počet platných hlasov len na úrovni 985 680, pričom 271 173 podľa portálu Štíhly a efektívny štát „prepadlo“. Dôvodom je neúspech volených kandidátov.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojho príhovoru poslancom Európskeho parlamentu. (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Najväčší úspech zožala strana Progresívne Slovensko, ktorá v posledných voľbách zožala dôveru až 20,11% všetkých zúčastnených voličov. Práve vďaka tomuto úspechu si na svoje konto pripísali až 4 poslanecké mandáty v Európskom parlamente. Netreba však zabúdať na to, že strana sa pred piatimi rokmi o voličskú priazeň v koalícii so stranou Spolu- občianska demokracia.

Do EP zasadli aj europoslanci strany Smer-SD, ktorý vo voľbách získali 3 mandáty. O slovo sa však prihlásila aj dnes už rozdelená strana Kotleba – ĽSNS (12,07% a 2 mandáty), KDH (9,69% a 2 mandáty), SaS (9,62% a 2 mandáty), no aj Matovičove hnutie OĽaNO, ktoré so ziskom 5,25% v Európskom parlamente obsadilo 1 kreslo.

Peter Pollák (Zdroj: Facebook/Peter Pollák)

Hviezdou volieb sa stala Beňová, z trónu ju takmer zosadil politický nováčik

Najviac prednostných hlasov v posledných voľbách do EP získala dlhoročná tvár strany Smer-SD Monika Beňová, ktorej svoju dôveru prednostným hlasom prejavilo takmer 90 000 voličov. Druhým najúspešnejším kandidátom sa stal súčasný predseda strany Progresívne Slovensko, no vtedy ešte politický nováčik Michal Šimečka so ziskom 81 735 hlasov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Monika Beňová (Smer-SD) sa o priazeň voličov bude uchádzať opakovane aj v tohtoročných voľbách. Svoje schopnosti však neskôr preukázal aj Michal Šimečka, ktorý sa ako politický nováčik dostal až na post podpredsedu Európskeho parlamentu.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O značnú časť prednostných hlasov však zabojovala aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, vtedy ešte členka strany SaS, ktorá obdržala 52 331 hlasov. Na slovenské pomery silný mandát obdržali aj kandidáti za stranu Kotleba- ĽSNS Milan Uhrík a Miroslav Radačovský, ktorí získali po 42 779 a 42 276 prednostných hlasov.