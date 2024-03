Minister vnútra Šutaj Eštók: Sme naivní, ak si myslíme, že dokážeme vyhrať nad nukleárnou veľmocou

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Česká strana by mala rešpektovať postoj našej vlády ku konfliktu na Ukrajine tak, ako my rešpektujeme ten ich. Cesta k mieru nie je podľa neho posielať vojakov do vojnovej zóny. Ako sused Ukrajiny by sme si mali dávať obzvlášť veľký pozor, aby konflikt neprerástol cez naše hranice, myslí si okrem iného minister vnútra Matúš Šutaj Eštók (Hlas – SD).