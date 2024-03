Ceny za nové doklady vystrelili prudko nahor! Od apríla si poriadne priplatíme! Nárast o desiatky eur

(Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Hore pôjdu od 1. apríla ceny občianskych preukazov a to bez rozdieľu toho, prečo o nový doklad žiadate.

stará cena nová cena Nový občiansky preukaz 4,50 eura 7 eur Stratený preukaz s platnosťou do 10 rokov 9 eur 14 eur Stratený preukaz s platnosťou nad 10 rokov 16,50 eura 25 eur Doručenie preukazu na udanú adresu 3 eurá 4 eurá

Ešte viac však zdraženie pocítime v príapde cestovných pasov.

Vydanie cestovného pasu do 30 dní stará cena nová cena Deti do 6 rokov 8 eur 12 eur Deti od 6 do 16 rokov 13 eur 20 eur Občania od 16 rokov 33 eur 50 eur

Vydanie cestovného pasu do 10 dní stará cena nová cena Deti do 6 rokov 16 eur 24 eur Deti od 6 do 16 rokov 26 eur 40 eur Občania od 16 rokov 66 eur 100 eur

Vydanie cestovného pasu do 2 dní stará cena nová cena Deti do 6 rokov 24 eur 36 eur Deti od 6 do 16 rokov 39 eur 60 eur Občania od 16 rokov 99 eur 159 eur

Rezort vnútra posiela aj doklady bez fotiek

Niekotrí občania musia počítať aj s tým, že si čoskoro v schránkach nájdu nové preukazy. Ministerstvo vnútra totiž rozoslalo státisíce nových občianskych preukazov bez tváre. Určené sú najmä pre ľudí mladších ako 15 rokov. „Občiansky preukaz slúži aj ako autentifikačný prostriedok pre prístup k elektronickým zdravotným záznamom. Preto tieto OP bez podoby tváre s čipom vydávame občanom, ktorí nemajú doklad s čipom,“ cituje portál tvnoviny.sk ministerstvo vnútra. Dostať ho však môžu aj ľudia starší ako 65 rokov v príapde, že nemajú doklad s čipom. Rerzort však upozornil, že doklad nemôže byť použitý ako cestovný.

Preukaz bez tváre je platný 15 rokov alebo do doby, pokiaľ danej osobe nebude vydaný klasický občiansky preukaz s fotkou. Do konca roka ho do schránky dostane zhruba 450-tisíc ľudí. Prvé takéto doklady začal rezort posielať už v roku 2021. Doposial bolo vydaných a doručených 740-tisíc kusov.