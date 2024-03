Pripravte sa na vyššie poplatky: Na katastri si už za pár týždňov poriadne priplatíte!

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, Getty Images)

Na ďalšom mieste si ľudia priplatia a to už o necelé tri týždne. Nové výšky poplatkov sa upravujú novelou zákona o správnych poplatkoch č. 530/2023 Z. z. Informuje o tom portál Finančný kompas, ktorý prináša súhrný prehľad aktuálnych a nových poplatkov na katastri nehnuteľností.

Úkon Pôvodná suma Nová suma Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

66 eur 100 eur Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33 eur 50 eur Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba

9,50 eur 15 eur Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba

165,50 eur 250 eur Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27 eur 40 eur Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

7 eur 10 eur Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 8 eur 12 eur Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní

266 eur 300 eur Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia

3 eurá 5 eur Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia

17 eur 25 eur Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8 eur 12 eur

Finančný kompas dodáva, že ak kupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, kupujúci a predávajúci by ich nemali pocítiť, keďže sú tieto poplatky zahrnuté v provízi. Otázkou však zostáva, či zvýšenie poplatkov na katastri neprenesú realitné kancelárie do poplatkov za sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľností, aby tieto zvýšené náklady pokryli. V bankách budú tieto poplatky zahrnuté do celkových nákladov spojených s úverom a do výšky ročnej percentuálnej miery nákladov.