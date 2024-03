Blanár považuje krok českej vlády za vstup do kampane! Podľa poslanca PS ideme do izolácie

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Rozhodnutie českého kabinetu odložiť medzivládne konzultácie so Slovenskom je nepochopiteľné. Myslí si to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Považuje to za vstup do kampane pred prezidentskými voľbami. Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Dubéci (PS) to odmieta. Krok českej vlády je podľa neho štandardným diplomatickým nástrojom. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.