Čo robili slovenskí politici na MDŽ? Niekto sa tešil z nového prírastku, iní mali pracovné povinnosti

Medzinárodný deň žien určite nepatrí medzi bežné dni. Množstvo mužov aspoň na chvíľu spomalí a spomenie si na tie najdôležitejšie ženy vo svojom živote. My sme sa pokúšali zistiť, ako tento sviatok oslávili naši politici. Neuveríte, čo robili.

Branislav Gr öhling

Medzi najdôležitejšie ženy poslanca Branislava Gr öhlinga rozhodne patrí jeho mama spolu so sestrou. " Obidve obdivujem za to, ako sa im podarilo skĺbiť rodičovstvo s prácou. Obzvlášť v minulosti to pre mamu nebolo ľahké, ale vždy sa vedela postarať, aby sme mali najlepšie možné detstvo," poznamenal pre topky. Tento deň bol však pre neho ešte o niečo výnimočnejší. Oslavovali totiž nový prírastok. "Medzinárodný deň žien som strávil pracovne, ako každý iný piatok. Ale jedna výnimočná vec sa predsa len udiala. Kamarátke sa práve narodil syn. Celý deň sme si písali správy a posielala mi fotky, ako to celé zvláda," dodal.

Ľubomír Galko

Poslanec Ľubomír Galko musel, žiaľ, celý deň pracovať. Na svoju ženu však rozhodne nezabudol. "Kvety som manželke dal už v predstihu, lebo tento deň som bol pracovne na cestách a domov som sa vrátil až neskoro večer. Vynahradíme si to cez víkend," potvrdil pre topky. Jeho manželka rozhodne patrí medzi jeho najdôležitejšie ženy v živote. "Sme spolu už 38 rokov, z toho viac ako 33 rokov ako manželia. Patrí jej za to moja úcta, lebo boli a sú to so mnou aj daždivé dni, ale nakoniec vždy vyjde slnko a my sme tu a držíme spolu," opísal svoju manželku. Opýtali sme sa ho, kto ešte patrí medzi jeho najdôležitejšie ženy v živote. On bez váhania odpovedal. "Moja obetavá mama, ktorá sama vychovala sedem detí, nakoľko otec zomrel, keď sme boli ešte malí, šiesti školopoviní, najmladší mal len dva roky. Pred troma rokmi navždy odišla, ale v našich srdciach zostane navždy," dodal.

František Majerský

František Majerský, žiaľ, tiež nemal čas byť so svojimi milovanými ženami. "Včera som mal nabitý deň povinnosťami v práci a poobede som bol so synmi, takže sme mali taký svoj chlapský čas, keďže bola manželka na kongrese. Ona oslavovala MDŽ s kolegyňami," napísal pre topky. Rozhodne však na svoje milované žienky myslí celý rok. "Medzi najdôležitejšie ženy v mojom živote patrí moja mamka, ktorá nás so súrodencami vychovala a dnes tú lásku dáva vnúčatám, určite moja sestra a samozrejme manželka, ktorá je žena môjho života," dodal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

Martin Hojsík

Niektorí poslanci si však okrem manželiek, mám a dcér spomenuli aj na svoje kolegyne. "Môj bruselský tím tvoria predovšetkým nesmierne kvalitné a schopné kolegyne. Dnešok som strávil s nimi prípravou na hlasovanie o mojom zákone o pôde, pre ktorý sa snažíme získať čo najširšiu podporu. Poobede idem pre dcéru do školy a chystám sa variť večeru, pretože cez víkendy varím ja," opísal svoj deň poslanec Martin Hojsík pre topky.sk.

Peter Pellegrini

Pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho je najdôležitejšia žena jeho života jeho mama. "Moja mama. Mám to šťastie sa k nej vždy vracať domov, a to je podľa mňa aj pre každého muža, ale aj pre kažého človeka na Zemi asi ten najdôležitejší človek. Takže samozrejme moja matka." Tú v tento výnimočný deň obdaroval kyticou kvetou. Samozrejme však napriek pracovným povinnostiam nezabudol ani na svoje kolegyne. "Dnes od rána som bol na výjzde, takže som obdarovával tak priebežne. niektoré v Banske štiavnici niektoré v źiari nad hronom. Takže nebolo to to štandardné strávenie MDŽ v mojej kancelárii, ale dodatočne tak plánujem spraviť ešte budúci týždeň, keď sa s nimi osobne stretnem."

